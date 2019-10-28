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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.10.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Serathon-in'de kazanan takımlar belli oldu

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Serathon-in'de kazanan takımlar belli oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği “Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu” sonuçlandı. 25 - 27 Ekim tarihlerinde iki gün süren Serathon-in etkinliğinde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının desteği ile sermaye piyasasının büyümesi, yatırımcı tabanının genişlemesi amacıyla hayata geçirilen Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu sonuçlandı. 48 saat boyunca 23 takımın kıyasıya yarıştığı Serathon-in’de ilk üçe giren takımlara ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi olan CYO ekibi “Servet” projesi ile ödüle layık görüldü. Block-C ekibi, “YTD” projesiyle yarışmanın ikincisi olurken KaVe takımı ise “Borsify” projesiyle yarışmanın üçüncüsü oldu. 

Yarışmada birinci olan CYO takımına 20.000 TL değerinde yatırım fonu ödülü, TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, CFA ve Merkezi Kayıt İstanbul Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan tarafından verildi. Yarışmanın ikincisi Block-C takımı, 15.000 TL değerindeki yatırım fonu ödülünü Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir ve Workinton Kurucu Ortağı Gökhan Beydoğan’dan aldı. Yarışmanın üçüncüsü KaVe takımının 10.000 TL değerindeki yatırım fonu ödülü ise Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney adına Teknolojide Kadın Derneği Üyesi Zeynep Şenkaya, Wirecard Kartlı Ödemeler Yöneticisi Gaye Or ve OXY/AI INC. Kurucu Ortağı & CEO'su Ali Erhan Tamer tarafından sunuldu. Ödül alan takımlara ayrıca Workinton’dan bir ila altı ay arasında ücretsiz ortak çalışma olanağı sunulacak. 

Projeler, alanında uzman jüri tarafından değerlendirdi. Değerlendirme ekibinde; TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, Merkezi Kayıt İstanbul Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özdemir, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Workinton Kurucu Ortağı Gökhan Beydoğan, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi Zeynep Şenkaya, Wirecard Kartlı Ödemeler Yöneticisi Gaye Or ve OXY/AI INC. Kurucu Ortağı & CEO'su Ali Erhan Tamer yer aldı. 

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 54 takım, 148 kişinin başvurduğu Serathon-in’de finale kalan 23 takım, iki gün süren yazılım maratonunun sonunda sermaye piyasaları özelinde geliştirdikleri birbirinden değerli projeler ortaya koydu. 

“Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon” 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu’nun; sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak ve yazılım

sektörünün bu alana yönelmesini sağlamak amacıyla Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon olduğunu söyledi. Yarışmaya katılımın beklenenin üzerinde olduğunu kaydeden Keler, “İki gün boyunca arkadaşlarımız çok değerli projelere imza attı. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyor, dereceye giren takımları kutluyorum” dedi. 

Türkiye sermaye piyasalarının büyütülmesi ve yatırımcı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Birlik olarak çok yönlü etkinlikler, çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Keler, “Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla, ilerleyen dönemde ‘Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi’ kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in’de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

Dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğini hatırlatan Keler, Avrupa'da birçok ülkenin, ABD ve Japonya’nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdiğini, yeniliklere imza attıklarını hatırlattı. Türkiye’de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dâhilinde açarak, toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Keler, “Böylelikle kişiye özel ürünler, hizmetler, çözümler geliştirilebilir. Serathon-in sonucunda çıkan yazılım projelerimiz ile belki düzenleyici otoritemize açık veri odaklı düzenleme yapması yönünde beklentimizi dile getirebileceğiz. İşte bu nedenle Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, bir yarışma gibi görünse de, arka tarafta birçok grupta ve alanda farkındalık sağlayacak bir platform olacak” dedi.

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