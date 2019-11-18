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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.11.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Sennheiser'in yeni ürünleri görücüye çıktı

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Sennheiser'in yeni ürünleri görücüye çıktı

Sennheiser, tek bir cihazda çoklu sinema sistemini bir araya getiren Ambeo Soundbar ile birlikte müziği stüdyo kalitesinde ileten yeni Momentum Wireless kulaklığını ortaya çıkardı.

Sennheiser’ın kafa üstü olarak tasarlanan kulaklığı yeni Momentum Wireless, dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe, ahenge sahip ses sunduğu iddiasında. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedildiği haline en yakın olarak şarkıyı canlı dinliyormuş hissi veren ürün, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor. Kulağın yapısına uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, bir dokunuşla telefonun sesli asistan özelliğini de aktif edebilme özelliğine sahip. Hakiki deri kulak yastıkları ve taç yastığı sayesinde ürün, uzun süreli kullanıldığında kulakları yormuyor.

Sennheiserin yeni ürünleri görücüye çıktı

Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Control uygulaması ile Momentum Wireless’ta da farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır ayarı yapılabiliyor. TILE teknolojisi sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğunu görebiliyor; aramaya gerek kalmadan nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Ürünün fiyatı ise 3199 TL.

Sennheiserin yeni ürünleri görücüye çıktı

Şirketin ortaya çıkardığı diğer ürün ise Ambeo Soundbar adını taşıyor. Tek bir bar üzerinde yer alan 13 High-End sürücü ile 5.1.4 ses deneyimi sunan Ambeo Soundbar, ekolayzır ayarları sayesinde kişiselleşebiliyor. Dolby Atmos, MPEG-H Audio, dtsX desteği de hoparlörde bulunuyor. Bulunduğu odayı algılayabilme teknolojisine sahip olan ürün, sesi çarpıtacağı duvarları algılayıp kalibrasyon yapabildiği için 3D sesi daha iyi bir hale getirebiliyor. Soundbar, 30Hz’e kadar inen derinlik hissini ilave bir subwoofer gerektirmeden verebiliyor.

Ürünün fiyatı ise 19 bin 999 TL.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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