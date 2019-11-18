Sennheiser'in yeni ürünleri görücüye çıktı
Sennheiser, tek bir cihazda çoklu sinema sistemini bir araya getiren Ambeo Soundbar ile birlikte müziği stüdyo kalitesinde ileten yeni Momentum Wireless kulaklığını ortaya çıkardı.
Sennheiser’ın kafa üstü olarak tasarlanan kulaklığı yeni Momentum Wireless, dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe, ahenge sahip ses sunduğu iddiasında. Yüksek bass vuruşları, hafif melodiler, stüdyoda kaydedildiği haline en yakın olarak şarkıyı canlı dinliyormuş hissi veren ürün, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor. Kulağın yapısına uygun ergonomiyle tasarlanan kulaklık, bir dokunuşla telefonun sesli asistan özelliğini de aktif edebilme özelliğine sahip. Hakiki deri kulak yastıkları ve taç yastığı sayesinde ürün, uzun süreli kullanıldığında kulakları yormuyor.
Akıllı telefonlara yüklenen Sennheiser Smart Control uygulaması ile Momentum Wireless’ta da farklı gürültü engelleme profilleri arasında geçiş ve ekolayzır ayarı yapılabiliyor. TILE teknolojisi sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğunu görebiliyor; aramaya gerek kalmadan nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Ürünün fiyatı ise 3199 TL.
Şirketin ortaya çıkardığı diğer ürün ise Ambeo Soundbar adını taşıyor. Tek bir bar üzerinde yer alan 13 High-End sürücü ile 5.1.4 ses deneyimi sunan Ambeo Soundbar, ekolayzır ayarları sayesinde kişiselleşebiliyor. Dolby Atmos, MPEG-H Audio, dtsX desteği de hoparlörde bulunuyor. Bulunduğu odayı algılayabilme teknolojisine sahip olan ürün, sesi çarpıtacağı duvarları algılayıp kalibrasyon yapabildiği için 3D sesi daha iyi bir hale getirebiliyor. Soundbar, 30Hz’e kadar inen derinlik hissini ilave bir subwoofer gerektirmeden verebiliyor.
Ürünün fiyatı ise 19 bin 999 TL.
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