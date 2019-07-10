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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.07.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Sennheiser RS 5000 kablosuz TV kulaklığı incelemesi

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Sennheiser RS 5000 kablosuz TV kulaklığı incelemesi

Kulaklık dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sennheiser, özellikle duyma güçlüğü çeken kullanıcıların dikkatini çekecek bir ürün geliştirdi. Sennheiser RS 5000 ismini taşıyan bu kablosuz TV kulaklığına gelin yakından bakalım.

İşitme güçlüğü çekenlere yönelik geliştirilen ürünler maalesef halen sayıca oldukça az. Kulaklarımız, yaş aldıkça konuşmaları ve müziği olması gerektiği gibi duyma noktasında yardıma ihtiyaç duyar. Bu yardım, sadece genel ses yüksekliği için değil, ses sinyallerinin gerçek anlamda beyinde işlenebilmesi için de önemlidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Sennheiser, odyoloji serisine ait kulaklıklarıyla orta yaş grubunda sık karşılaşılan TV sesinin az duyulması problemine teknolojik bir çözüm sunuyor.

RS 5000 ile ses seviyesini, ses profillerini ve hatta konuşma anlaşılabilirliğini ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. RS 5000'i kullanırken kablosuz ses iletimi sayesinde istediğiniz gibi hareket edebilir ve kesintisiz olarak dinlemeye devam edebilirsiniz. Kendi isteğinize ve ihtiyacınıza göre üç farklı dinleme profilini seçebiliyorsunuz ve konuşmaları net şekilde duyabiliyorsunuz. 

Sennheiser RS 5000, Speech Intelligibility / Konuşma Anlaşılabilirliği dinamik olarak arkaplandaki sesleri alçaltarak sadece konuşma sesine odaklanılmayı sağlar. Bir kulağı az duyanların TV'yi iki taraftan da eşit olarak duyabilmesini sağlayan odyoloji serisi, konuşma seslerinin netliğini tek tuşla artırma, kişiselleştirilebilen kullanıcı profilleri ve geniş kablosuz kapsama alanı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sennheiser RS 5000 kablosuz TV kulaklığı incelemesi

Odyoloji serisinin öne çıkan ürünleri arasında yer alan Sennheiser RS 5000, kişisel dinleme ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş yapısı ve üç farklı dinleme profili ve seçimi sağlayan butonlarıyla hayatı kolaylaştırıyor.Stereo ve mono arasında geçiş yaparak her iki kulağın ihtiyaç duyduğu sesi verebilen kulaklık, çene altından geçen hafif kulaklık yapısıyla rahat bir kullanım sağlıyor.

Gelişmiş kablosuz iletim teknolojisine sahip olan ürün, kulaklık ve verici ünite arasında 70 metreye kadar sabit, kesintisiz bir bağlantı ve tek şarjla 12 saate kadar kullanım sunarak hareket özgürlüğünü en üst noktaya taşıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Siyah 
Takma Şekli: Stethoset (Çene Altı) 
Kapsül Tipi: Kulak İçi 
Sürücü Tipi: Dinamik Sürücü 
Frekans Aralığı (Hoparlör): 15 Hz - 16.000 Hz 
Ses Basınç Seviyesi (SPL): 125 dB (1kHzm 1Veff) 
Toplam Harmonik Bozulma (THD): <0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL) 
Bağlantı Çekim Mesafesi: 70 m'ye kadar 
Kablosuz Standardı: RF (Radyo Frekansı) 
Giriş: 1 adet optik giriş ve 1 adet 3.5mm Jak 
Ağırlık Kulaklık: ~61 g, Baz Ünitesi: ~232 g 
Kafa Basıncı ~0.8 N 
Şarj Olma Süresi 3 saat 
Güç Kullanımı Çalışma Halinde: 1 W, Standby Halinde: ≤0.5 W (Şarj Hariç) 
Sinyal/Gürültü Oranı Analog Giriş: 85 dBA (1 Vrms) Dijital Giriş: >90 dBA 
Kullanım Süresi 12 Saate Kadar 
Enerji Kaynağı Baz Ünitesi: Dahili Lithium-Polymer Şarj Edilebilir Pil BAP 800 - 3.7 V - 350 mAh, Kulaklık: 5 V , 600 mA 
Radyo Frekans Aralığı 2,4 - 2,48 GHz 
Ekran Belirteçleri LED Pil Göstergesi

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