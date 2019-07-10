Sennheiser RS 5000 kablosuz TV kulaklığı incelemesi
Kulaklık dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sennheiser, özellikle duyma güçlüğü çeken kullanıcıların dikkatini çekecek bir ürün geliştirdi. Sennheiser RS 5000 ismini taşıyan bu kablosuz TV kulaklığına gelin yakından bakalım.
İşitme güçlüğü çekenlere yönelik geliştirilen ürünler maalesef halen sayıca oldukça az. Kulaklarımız, yaş aldıkça konuşmaları ve müziği olması gerektiği gibi duyma noktasında yardıma ihtiyaç duyar. Bu yardım, sadece genel ses yüksekliği için değil, ses sinyallerinin gerçek anlamda beyinde işlenebilmesi için de önemlidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Sennheiser, odyoloji serisine ait kulaklıklarıyla orta yaş grubunda sık karşılaşılan TV sesinin az duyulması problemine teknolojik bir çözüm sunuyor.
RS 5000 ile ses seviyesini, ses profillerini ve hatta konuşma anlaşılabilirliğini ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. RS 5000'i kullanırken kablosuz ses iletimi sayesinde istediğiniz gibi hareket edebilir ve kesintisiz olarak dinlemeye devam edebilirsiniz. Kendi isteğinize ve ihtiyacınıza göre üç farklı dinleme profilini seçebiliyorsunuz ve konuşmaları net şekilde duyabiliyorsunuz.
Sennheiser RS 5000, Speech Intelligibility / Konuşma Anlaşılabilirliği dinamik olarak arkaplandaki sesleri alçaltarak sadece konuşma sesine odaklanılmayı sağlar. Bir kulağı az duyanların TV'yi iki taraftan da eşit olarak duyabilmesini sağlayan odyoloji serisi, konuşma seslerinin netliğini tek tuşla artırma, kişiselleştirilebilen kullanıcı profilleri ve geniş kablosuz kapsama alanı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Odyoloji serisinin öne çıkan ürünleri arasında yer alan Sennheiser RS 5000, kişisel dinleme ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş yapısı ve üç farklı dinleme profili ve seçimi sağlayan butonlarıyla hayatı kolaylaştırıyor.Stereo ve mono arasında geçiş yaparak her iki kulağın ihtiyaç duyduğu sesi verebilen kulaklık, çene altından geçen hafif kulaklık yapısıyla rahat bir kullanım sağlıyor.
Gelişmiş kablosuz iletim teknolojisine sahip olan ürün, kulaklık ve verici ünite arasında 70 metreye kadar sabit, kesintisiz bir bağlantı ve tek şarjla 12 saate kadar kullanım sunarak hareket özgürlüğünü en üst noktaya taşıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Renk: Siyah
Takma Şekli: Stethoset (Çene Altı)
Kapsül Tipi: Kulak İçi
Sürücü Tipi: Dinamik Sürücü
Frekans Aralığı (Hoparlör): 15 Hz - 16.000 Hz
Ses Basınç Seviyesi (SPL): 125 dB (1kHzm 1Veff)
Toplam Harmonik Bozulma (THD): <0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL)
Bağlantı Çekim Mesafesi: 70 m'ye kadar
Kablosuz Standardı: RF (Radyo Frekansı)
Giriş: 1 adet optik giriş ve 1 adet 3.5mm Jak
Ağırlık Kulaklık: ~61 g, Baz Ünitesi: ~232 g
Kafa Basıncı ~0.8 N
Şarj Olma Süresi 3 saat
Güç Kullanımı Çalışma Halinde: 1 W, Standby Halinde: ≤0.5 W (Şarj Hariç)
Sinyal/Gürültü Oranı Analog Giriş: 85 dBA (1 Vrms) Dijital Giriş: >90 dBA
Kullanım Süresi 12 Saate Kadar
Enerji Kaynağı Baz Ünitesi: Dahili Lithium-Polymer Şarj Edilebilir Pil BAP 800 - 3.7 V - 350 mAh, Kulaklık: 5 V , 600 mA
Radyo Frekans Aralığı 2,4 - 2,48 GHz
Ekran Belirteçleri LED Pil Göstergesi
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