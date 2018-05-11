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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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11.05.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

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Selim ÖZTÜRK'ün röportajları

Hurriyet.com.tr olarak bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz röportajlara, bugünden geçmiş tarihte yapılanlara doğru, bu sayfadan ulaşabilirsiniz...

ASUS TÜRKİYE SİSTEM ÜRÜNLERİ GRUBU ÜLKE MÜDÜRÜ ÖZGE KILIÇ GÜLER RÖPORTAJI


DASSAULT SYSTEMES BÖLGE SATIŞ YÖNETİCİSİ BURAK KURALKAN RÖPORTAJI


DELL EMC TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ SİNAN DUMLU RÖPORTAJI


LG TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ VE BEYAZ EŞYA SATIŞ DİREKTÖRÜ ERGÜN ALTAY RÖPORTAJI


ZYXEL GENEL MÜDÜRÜ VEFA TARHAN RÖPORTAJI


SAMSUNG ELECTRONICS TURKİYE ÜRÜN MÜDÜRÜ EMRE TEZBAŞARAN RÖPORTAJI


LG TURKİYE BEYAZ EŞYA PAZARLAMA MÜDÜRÜ EMRE ÖZCAN RÖPORTAJI


ICANN İSTANBUL BÖLGE OFİSİ GENEL MÜDÜRÜ DAVID OLIVE RÖPORTAJI


VMWARE TURKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ MURAT MEDİCELER RÖPORTAJI


EPSON TURKIYE GENEL MÜDÜRÜ SEVİL KANAT RÖPORTAJI


ORACLE TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ FİLİZ DOĞAN RÖPORTAJI


ASUS SİSTEM İŞ GRUBU TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ BORA ARAS RÖPORTAJI


MICROSOFT WINDOWS İŞ GRUBU YÖNETİCİSİ KADİR ŞENER RÖPORTAJI / 2


XEROX TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ BURAK ÖZER RÖPORTAJI


ANGRY BIRDS EKİBİNDE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞAN SERDAR SOĞANCI RÖPORTAJI


TREND MICRO AKDENİZ ÜLKELERİ GENEL MÜDÜRÜ YAKUP BÖREKÇİOĞLU RÖPORTAJI


INTEL TÜRKIYE MÜDÜRÜ BURAK AYDİN RÖPORTAJI


AUTODESK'İN ÜRETİM ENDÜSTRİSİ STRATEJİSTİ DIEGO TAMBURINI RÖPORTAJI


GODADDY EMEA BÖLGESİ BAŞKAN YARDIMCISI STEFANO MARUZZI RÖPORTAJI


MICROSOFT TÜRKİYE WINDOWS İŞ GRUBU YÖNETİCİSİ KADİR ŞENER RÖPORTAJI


ANGRY BIRDS EKİBİNİN BAŞINDAKİ İSİM SERDAR SOĞANCI RÖPORTAJI


SPOTİFY TÜRKİYE DİREKTÖRÜ ERGÜL ÇİVİ İLE RÖPORTAJ


GLASSHOUSE YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE PEKAR İLE RÖPORTAJ


HIVE CLUSTER İCRA KURULU BAŞKANI EMRE DİRAĞ İLE RÖPORTAJ


AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. DENİZ AKÇAY RÖPORTAJI


LG TÜRKİYE TV PAZARLAMA MÜDÜRÜ JIKANG KIM RÖPORTAJI


HP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR URÇAR RÖPORTAJI


FACEBOOK'UN İLK TÜRK KADIN ÇALIŞANI SELENA ÇEVİK RÖPORTAJI


GOOGLE EMEA BÖLGESİ MOBİL ÜRÜN ÇÖZÜMLERİ YÖNETİCİSİ ROBBIE DOUEK RÖPORTAJI


ARAL OYUN GRUP MÜDÜRÜ MURAT ACAR RÖPORTAJI / DIABLO III ÖZEL


SONY MOBILE AKDENİZ BÖLGE BAŞKANI ANTONIOS BAROUNAS RÖPORTAJI


SAMSUNG TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SUNGYONG HONG RÖPORTAJI


PANASONIC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ AHMET TELATAR RÖPORTAJI


DÜNYANIN ÖNDE GELEN FÜTÜRİSTLERİNDEN MIKE WALSH RÖPORTAJI


ARVENTO GENEL MÜDÜRÜ ÖZER HINCAL RÖPORTAJI


SONY MOBILE AKDENİZ ÜLKELERİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ DAVID MIGNOT RÖPORTAJI


HUAWEI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ WU CONGCHEN RÖPORTAJI


ADOBE AKDENİZ ÜLKELERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ TOLUNAY TOMRUK RÖPORTAJI


AMD BAŞKAN YARDIMCISI BERNARD BIOLCHINI RÖPORTAJI


TIPEEZ GENEL MÜDÜRÜ HAYMİ BEHAR RÖPORTAJI


GOOGLE TÜRKİYE MÜDÜRÜ BÜLENT HİÇSÖNMEZ RÖPORTAJI


MICROSOFT TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ TAMER ÖZMEN RÖPORTAJI


APPLE'I ALT EDEN TÜRK ÇOCUK KONUŞTU / MERT ERDİR RÖPORTAJI


LOGO'NUN CEO'SU ALİ GÜVEN RÖPORTAJI


HP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR URÇAR RÖPORTAJI


ESET TÜRKİYE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALEV AKKOYUNLU RÖPORTAJI


NETAPP GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI REMO ROSSI RÖPORTAJI


SONY EUROASIA WALKMAN ÜRÜN MÜDÜRÜ DENİZ SOĞUK RÖPORTAJI


SYMANTEC VERİ SIZDIRMA ÖNLEME VE ŞİFRELEME TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ JAMIE COPER RÖPORTAJI


MSI AVRUPA BÖLGESİ MÜDÜRÜ TED HUNG RÖPORTAJI


BSA EMEA BÖLGESİ DİREKTÖRÜ GEORG HERRNLEBEN RÖPORTAJI


KASPERSKY CEO'SU EUGENE KASPERSKY RÖPORTAJI


TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TAYFUN ÇATALTEPE RÖPORTAJI


NOKIA TÜRKİYE ESKİ MÜDÜRÜ CONOR PIERCE RÖPORTAJI


EMC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ÖNDER SÖNMEZ RÖPORTAJI


SAMSUNG TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ DİREKTÖRÜ LEMİ PAKSOY RÖPORTAJI


KASPERSKY TÜRKİYE ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT GÖÇE RÖPORTAJI


DELL TÜRKİYE ÜLKE TEMSİLCİSİ MURAT MEDİCELER RÖPORTAJI


YAZILIM TEST VE KALİTE DERNEĞİ BAŞKANI KORAY YİTMEN RÖPORTAJI


ÇÖZÜM PARK'TAN HAKAN UZUNER RÖPORTAJI


SMILE ADSL PAZARLAMA MÜDÜRÜ HAKAN GÖKÇE RÖPORTAJI

 

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