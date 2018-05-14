Selena Gomez meğer Tarkan hayranıymış!
Meksika asıllı Amerikalı ünlü şarkıcı Selena Gomez’in Tarkan hayranı olduğu Spotify'da dinlediği şarkı listesiyle ortaya çıktı.
Justin Bieber ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran, Met Gala 2018'de tercih ettiği kıyafetle gecenin en kötüleri arasında gösterilen Selana Gomez'in Spotify listesi ortaya çıktı. Peki, Selena Gomez’in Tarkan’ı dinlediği nasıl belli oldu?
Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Gomez, sosyal medyayı Tarkan aşkı ile kasıp kavurdu. SGomezSpotify isimli Twitter hesabı Gomez‘in Spotify’da dinlediği şarkıları listeledi. Bu şarkılar arasında Tarkan’ın olması dikkat çekti.
En sevdikleri Yolla ve Şımarık. Selana Gomez'in dinlediği şarkıların yer aldığı bu hesaptaki paylaşım Türkiye'de ses getirdi. ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez en fazla Instagram takipçisine sahip yıldız. Öyle ki Real Madrid'in yıldızı Ronaldo bile ona yaklaşamıyor. Gomez'in 140 milyon takipçisi var. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse iki katı.
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