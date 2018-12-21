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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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21.12.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Selçuk Üniversitesi GES ile elektriğini kendisi üretiyor

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Selçuk Üniversitesi GES ile elektriğini kendisi üretiyor

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) 20 bin metrekare alana kurduğu güneş enerji santralinden (GES) elde ettiği 5,5 milyon kilovatsaat elektrik ile yıllık ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

Projenin ikinci ve üçüncü etabının tamamlanmasıyla üniversite, elektrik ihtiyacının tamamını GES'ten karşılayacak.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Üniversitelerin ülkelerin gelişmesine ciddi katkı sağladığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de enerji sorunudur. Ülke olarak bütçemizin açık vermesinin temel sebeplerinden birisi de budur. Enerji için ödenen döviz ciddi bir oran tutmaktadır. Biz de bu çerçevede üniversitemize ek kaynak oluşturacak bir proje başlattık. Yaptığımız çalışmalarla üniversitemizin enerji ihtiyacını belirledik. Daha sonra güneş enerji santrali kurulmasına karar verdik ve kampüsümüzün içerisine 20 bin metrekarelik alana GES kurduk. 18 milyon liraya mal olan ve 4 bin panelden oluşan bu santrallerden her yıl 5,5 milyon kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da üniversitemizin elektrik ihtiyacının üçte birine tekabül ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce çalışmalarına başladığımız proje, üniversitemiz için her yıl 20 milyon lira daha düşük elektrik maliyeti anlamına geliyor."

"Santralin yanına bir de Ar-Ge merkezi kurduk"

Şahin, dünyada alternatif enerji kaynaklarına sürekli bir geçişin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Santral yaklaşık 3,5 yılda kendisini amorti edecek. Tesise biçilen ömür ise 25 yıldır. Bu, 20 yıl boyunca bedava elektrik kullanacağımız anlamına geliyor. Projenin ikinci ve üçüncü etabının tamamlanmasıyla üniversite olarak elektrik ihtiyacımızın tamamını GES'ten karşılayacağız. Kısacası elektrik enerjisine ayıracağımız kaynağı üniversitemizin başka alanlarında kullanacağız. Santralimiz havanın güneşli olmaması durumunda bile gündüz vakitlerinde enerji üretebilen yapıya sahip. Ayrıca bu santralin yanına bir de Ar-Ge merkezi kurduk. Bu merkez 600 metrekare alana sahip ve yeşil bina olarak adlandırılıyor. Kendi elektriğini de çatısında bulunan 60 panelden elde ediyor. İç ısısını da topraktan sağlıyor. İnşallah bu tesiste geleceğe yönelik önemli çalışmalar yapılacak."

Dünya genelinde fosil yakıtların her geçen gün azaldığını ifade eden Şahin, "Öte yandan üniversite alanımızda rüzgar gülü kurulması için gerekli çalışmaları başlattık. Güzel sonuçlar elde edildi. Amacımız Ar-Ge yapmak. Bu kapsamda çalışan akademisyen arkadaşlarımız var. Yenilenebilir enerji konusunda üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

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