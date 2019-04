Sekiro: Shadows Die Twice iki milyon sattı

Activision Blizzard tarafından bugün yapılan açıklamaya göre sadece ilk 10 gün içerisinde tam iki milyon adet satış gerçekleşti. Sekiro: Shadows Die Twice, satışlarıyla şu anda FromSoftware'in ünlü serisi Dark Souls'u gölgede bırakmışa benziyor.



İNCELEME - SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE



Gamescom 2018'de "Gamescom'un en iyisi" ve "En İyi Aksiyon Oyunu" ödüllerini kazanan Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne ve Dark Souls serisinin yaratıcıları olan FromSoftware tarafından geliştirilen yeni macera oyunu. Bloodborne'u oynadıysanız oyunun hayli zorlu olduğunu da hatırlarsınız. Hatta Dark Souls serisinden de zor bir oyundan bahsediyoruz.



Oyunları detaylı bir şekilde oynayan oyuncuların bu zorluk içerisinde kaybolmayacağını belirten From Software'den Hidetaka Miyazaki, oyundaki keşif hissiyatının oyuncuları meraklandıracağını belirtse de oyunun dünyasına girdiğinizde işin rengi biraz değişiyor. Sadece oynanış olarak Souls oyunlarına benzeyen Sekiro: Shadows Die Twice, diğer dinamikler açısından özgün bir yapıda.



İncelemenin devamını okumak için tıklayın.