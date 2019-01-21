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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.01.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Şehit ve gazi yakınlarına siber güvenlik uzmanlığı eğitimi

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Şehit ve gazi yakınlarına siber güvenlik uzmanlığı eğitimi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yapılacak çalışmayla, şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine yönelik siber güvenlik uzmanlığı konusunda eğitimler vereceklerini söyledi.

Bir etkinliğe katılmak için Eskişehir'e gelen Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere kadar çıktığını, bunun çoğunluğunu yerli yazılımın oluşturduğunu kaydetti.

Bilişimin her geçen gün önemini artırarak stratejik bir sektör olma yolunda ilerlediğini ifade eden Aktepe, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda mobil oyun konusunda yazılımlar önemli hale geldi. Bu konuda yüksek katma değer yaratmalıyız. Türkiye'nin cari açığını yüksek katma değerli ürünlerle kapatabiliriz. Yazılım da bu konuda önemli bir yerde. Küçük yatırımlarla, istihdam da sağlayıp yüksek katma değerli ürün çıkartma imkanınız oluyor. Türkiye'de yaklaşık bin Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Burada çok sayıda bilişimci çalışıyor. Türkiye'de 128 bin bilişim personeli bulunuyor. Bilişim 32,1 milyar dolar büyüklüğünde bir sektör. Ülkemizin 1 milyar dolarlık bilişim ihracatı var. Bu rakam gün geçtikçe artıyor." 

Siber güvenlik eğitimi

Aktepe, siber güvenlik konusunda yerli yazılımların kullanılmasının önemine değinerek, siber güvenliğin hem yazılım hem de farkındalığın geliştirilmesi açısından önemli bir alan olduğunu vurguladı.

BTK ile 14 Şubat'ta 2. Siber Güvenlik Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini anlatan Aktepe, şunları söyledi:

"Bu konu vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Devletimizin de siber saldırılara karşı kendisini koruması gerekiyor. Evdeki aletlerin ve kullandığımız bütün cihazların akıllı olacağı bir döneme giriyoruz. Bu alanda da siber güvenlik önemli hale geliyor. Teknolojide kötü niyetli kullanımın siber güvenlik kapsamındaki yazılımlarla önlenmesi gerekiyor. Devletimizin siber güvenlik uzmanı yetiştirmesi konusunda gayret içinde olması gerekiyor. Bu tür eğitimlere biz başlıyoruz. BTK ile birlikte şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine yönelik siber güvenlik uzmanlığı konusunda eğitimler vereceğiz. Önümüzdeki dönemde bunu anons edeceğiz. 2. Siber Güvenlik Zirvesi'nde Ankara'daki bir ortaokulda öğrenim gören 14 yaşındaki çocuklara yönelik siber güvenlik konusunda farkındalık eğitimi vereceğiz." 

"Sivil toplum örgütleri de bu konuda görev almalı"

Aktepe, internetteki dolandırıcılıklara işaret ederek, "Vatandaşlar internette çeşitli yollarla aldatılıyor. Bunların farkına varılması gerekiyor. Gençlerimiz biraz daha uyanıklar ancak özellikle yaşlıların ve belli yaş aralığındakilerin bu konuda uyarılması gerekiyor. Devletimiz çeşitli duyurularla bunu yapmaya çalışıyor ancak sivil toplum örgütleri de bu konuda görev almalıdır." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında kurulacak "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nin önemine de değinen Aktepe, destekledikleri projenin gençlerin analitik düşünmesini, uygulama içinde olmalarını ve Ar-Ge mantığının oluşmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

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