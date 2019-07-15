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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.07.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

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Şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

Turkcell, 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılıyor.

Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılıyor. Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. 

Turkcell ayrıca Demokrasi ve Şehitleri Anma Programlarına katılacak vatandaşlarla dayanışma amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz WiFi sağlıyor.

15 Temmuz 2019 saat 00.00’dan 16 Temmuz 2019 sabahına kadar sunulacak olan hizmetten yararlanmak isteyenlerin, cihazlarında Turkcell Wi-Fi bağlantı ismini seçmeleri yeterli olacak. 

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için 'Acil Durum Paketi' hazırlamıştık. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz."

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