Şehirde koşanlar için Boost teknolojili ayakkabı
Adidas, geliştirdiği yeni nesil Boost teknolojisine sahip spor ayakkabısıyla tüketicilerin karşısına çıktı.
Boost teknolojisini yenileyen şirket, enerji geri dönüşü, daha fazla denge için Boost HD’yi tasarladı. Ayağın tüm hareketlerinden sorumlu olan orta tabanda Boost teknolojisiyle öne çıkan şirket, Boost HD ile şehirli koşucuları merkezine aldı.
Boost teknolojisinde bir araya getirilen enerji kapsülleri, hücre yapıları sayesinde atılan her adımda daha fazla enerji depoluyor ve her adımda enerji geri kazanımı sağlıyor. Zemine daha yakın tasarlanan Pulseboost HD, ani hareketler için hazırlandı. Yoğun bir caddede aniden durma, ani veya hızlı bir yön değişimi yapma gibi hareketlerde bile performans avantajı sağlıyor.
Pulseboost HD’de yapay zekâ ile geliştirilen, kuru veya ıslak herhangi bir yüzeyde hızlı bir şekilde yön değiştirmek için yüksek seviyede kavrama sağlayan yeni bir Continental kauçuk alt taban kullanıldı. Pulseboost’un üst bölümü ise ihtiyaç duyulan şekilde esneyebilen, istenilen tarafa yönelmeyi kolaylaştıran ve ayağı sarmalayan bir yapıda oluşturuldu.
Spotify ile ortak bir çalışma yapan adidas, ayakkabının dili üzerine şehir koşucularını motive etmek ve ilham vermek için bir QR kod yerleştirdi. Bu QR kodu telefonuna okutanlar Spotify’da koşu için hazırlanmış özel Feel the Boost çalma listesine yönlendiriliyor. Şehrin ritmini yakalamak ve koşu enerjisini artırmak için Spotify’ı başlatmak ve özel bir çalma listesine ulaşmak için kodu bir mobil cihazla taramak yeterli.
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