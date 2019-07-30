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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.07.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Şehirde koşanlar için Boost teknolojili ayakkabı

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Şehirde koşanlar için Boost teknolojili ayakkabı

Adidas, geliştirdiği yeni nesil Boost teknolojisine sahip spor ayakkabısıyla tüketicilerin karşısına çıktı.

Boost teknolojisini yenileyen şirket, enerji geri dönüşü, daha fazla denge için Boost HD’yi tasarladı. Ayağın tüm hareketlerinden sorumlu olan orta tabanda Boost teknolojisiyle öne çıkan şirket, Boost HD ile şehirli koşucuları merkezine aldı.

Boost teknolojisinde bir araya getirilen enerji kapsülleri, hücre yapıları sayesinde atılan her adımda daha fazla enerji depoluyor ve her adımda enerji geri kazanımı sağlıyor. Zemine daha yakın tasarlanan Pulseboost HD, ani hareketler için hazırlandı. Yoğun bir caddede aniden durma, ani veya hızlı bir yön değişimi yapma gibi hareketlerde bile performans avantajı sağlıyor. 

Pulseboost HD’de yapay zekâ ile geliştirilen, kuru veya ıslak herhangi bir yüzeyde hızlı bir şekilde yön değiştirmek için yüksek seviyede kavrama sağlayan yeni bir Continental kauçuk alt taban kullanıldı. Pulseboost’un üst bölümü ise ihtiyaç duyulan şekilde esneyebilen, istenilen tarafa yönelmeyi kolaylaştıran ve ayağı sarmalayan bir yapıda oluşturuldu. 

Spotify ile ortak bir çalışma yapan adidas, ayakkabının dili üzerine şehir koşucularını motive etmek ve ilham vermek için bir QR kod yerleştirdi. Bu QR kodu telefonuna okutanlar Spotify’da koşu için hazırlanmış özel Feel the Boost çalma listesine yönlendiriliyor. Şehrin ritmini yakalamak ve koşu enerjisini artırmak için Spotify’ı başlatmak ve özel bir çalma listesine ulaşmak için kodu bir mobil cihazla taramak yeterli.

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