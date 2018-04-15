Sega'dan yepyeni minik oyun canavarı: Mega Drive mini
Sega, nostaljik minyatür konsol trendine ağırlık vermeye başladı. Dün düzenlenen Sega Fes 2018 etkinliğinde Mega Drive’ın minyatür versiyonu ‘Mega Drive Mini’yi 2018 yılı içerisinde çıkaracağını duyuran firma, aynı zamanda önümüzdeki yaz aylarında bir dizi klasik oyunu da Nintendo Switch’e taşıyacağı açıklandı.
Mega Drive Mini’nin 30. Yıl kutlamaları eşliğinde yayınlanacağını söyleyen Sega, konsolla birlikte bazı klasik oyunların da yayınlanacağını söyledi. Firma daha önce de eski donanım sistemlerine yönelik bazı çalışmalar yapmıştı. Örneğin eski Atari konsollarını yapan AtGames’in isim hakkını lisans ettirerek, Sega Genesis Flashback’ de dahil olmak üzere Genesis’in kopyalarını üretmişti. AtGames Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Mega Drive Mini’nin kendi donanımı üzerinde çalışacağını duyurmuştu.
TechnoToday'in haberine göre bu yeni cihaz, oyuncuların önceden yüklenmiş bir dizi oyunu oynamalarına imkan veren ve oldukça popüler olan NES Classic ve SNES Classic cihazlarıyla aynı çizgiyi takip edecek gibi görünüyor. Polygon’un haberine göre cihaz ilk çıktığında Japonya’da satışa sunulacak. Bununla birlikte hangi oyunların bulunacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sega, orijinal Mega Drive’ı 29 Ekim 1988 tarihinde çıkarmış, ve dünya çapında satışa sunmuştu.
Firma aynı zamanda sevilen klasik oyunlarının iOS ve Android telefonlarda çalışan versiyonlarını da yakın bir zamanda lisans ettirmişti. Switch kullanıcıları da bu oyunları oynayabilecekler. Sega’nın yaptığı duyuruda Sonic the Hedgehog, Phantasy Star ve Thunder Force 4’ de dahil olmak üzere en az 15 oyunun bu yaz çıkacağını kaydetti.
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