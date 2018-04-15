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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.04.2018 - 19:32, Son Güncelleme:

Sega'dan yepyeni minik oyun canavarı: Mega Drive mini

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Sega'dan yepyeni minik oyun canavarı: Mega Drive mini

Sega, nostaljik minyatür konsol trendine ağırlık vermeye başladı. Dün düzenlenen Sega Fes 2018 etkinliğinde Mega Drive’ın minyatür versiyonu ‘Mega Drive Mini’yi 2018 yılı içerisinde çıkaracağını duyuran firma, aynı zamanda önümüzdeki yaz aylarında bir dizi klasik oyunu da Nintendo Switch’e taşıyacağı açıklandı.

Mega Drive Mini’nin 30. Yıl kutlamaları eşliğinde yayınlanacağını söyleyen Sega, konsolla birlikte bazı klasik oyunların da yayınlanacağını söyledi. Firma daha önce de eski donanım sistemlerine yönelik bazı çalışmalar yapmıştı. Örneğin eski Atari konsollarını yapan AtGames’in isim hakkını lisans ettirerek, Sega Genesis Flashback’ de dahil olmak üzere Genesis’in kopyalarını üretmişti. AtGames Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Mega Drive Mini’nin kendi donanımı üzerinde çalışacağını duyurmuştu.

TechnoToday'in haberine göre bu yeni cihaz, oyuncuların önceden yüklenmiş bir dizi oyunu oynamalarına imkan veren ve oldukça popüler olan NES Classic ve SNES Classic cihazlarıyla aynı çizgiyi takip edecek gibi görünüyor.  Polygon’un haberine göre cihaz ilk çıktığında Japonya’da satışa sunulacak. Bununla birlikte hangi oyunların bulunacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Segadan yepyeni minik oyun canavarı: Mega Drive mini

Sega, orijinal Mega Drive’ı 29 Ekim 1988 tarihinde çıkarmış, ve dünya çapında satışa sunmuştu.

Firma aynı zamanda sevilen klasik oyunlarının iOS ve Android telefonlarda çalışan versiyonlarını da yakın bir zamanda lisans ettirmişti. Switch kullanıcıları da bu oyunları oynayabilecekler. Sega’nın yaptığı duyuruda Sonic the Hedgehog, Phantasy Star ve Thunder Force 4’ de dahil olmak üzere en az 15 oyunun bu yaz çıkacağını kaydetti.

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