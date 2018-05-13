Seçmen sorgulama e-devlet üzerinden nasıl yapılır?
Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek. Peki e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde milyonlarca kişi sandık başına gidecek. Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek. Seçmen kayıtlarına, vatandaşlar muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabiliyor. Ancak bunun daha kolay bir yolu da var o da internet üzerinden kontrol etmek.
Seçmen kayıtlarına E-Devlet üzerinden kullanıcı adı ile şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracaat ederek e-devlet şifresini alabilir.
PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaşlar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için ise şu adımları izlemeniz gerekiyor:
Sorgulamayı yeni kimlikle mi, yoksa eskisiyle mi yapacağınızı seçin, nüfusa kayıtlı olduğunu il, TC Kimlik Numarası, nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra numarası ve resimde gösterilen güvenlik kodunu girin. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak. Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ysk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
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