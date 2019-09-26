Şebeke neden yok? Hatlar ve telefonlar neden çekmiyor?
Neden arama yapamıyorum sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, cep telefonlarında şebekenin olmaması nedeniyle araştırmalarına başladı. Deprem sonrası yakınlarına ulaşmak isteyen arama yapamayan binlerce vatandaş, şebeke neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hatlar neden çekmiyor ve neden arama yapılamıyor? İşte, GSM operatörlerinin şebeke sorunu hakkında bazı bilgiler
GSM operatörlerinden arama yapamayan birçok vatandaş, hatlar neden çekmiyor ve şebeke neden çekmiyor sorusuna cevap aramaya başladı. Şebeke sorunu dolayısıyla arama yapılamaması üzerine internet üzerinden araştırmalarına başlayan vatandaşlar, konunun çözülüp çözülmediği hakkında detayları sorguladı. Peki, hatlar neden çekmiyor ve şebeke neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ŞEBEKE NEDEN YOK?
GSM operatörleri, kendilerine gelen çağrılar üzerine konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sorunun ilerleyen saatlerde ortadan kalkması bekleniyor.
TELEFONDA SERVİS YOK HATASI NASIL DÜZELİR?
Telefonlarda hat çekmeme problemi üzerine servis yok hatası meydana geldi. Servis yok hatası, telefonun uçak moduna alınıp çıkartılması ya da telefonun kapatılıp açılması ile birlikte sorunun çözülmesi mümkün olabilmektedir.
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