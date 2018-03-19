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    Sea of Thieves'in çıkış fragmanı yayınlandı

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Sea of Thieves'in çıkışına birkaç gün kala, oyunun geliştiricisi Rare tarafından çıkış fragmanı yayınlandı.

    20 Mart'ta Xbox ve PC kullanıcıları ile buluşacak olan Sea of Thieves'de, oyuncular birçok maceraya atılacak. Arkadaşlarınız ile korsan olabileceğiniz oyunda Kraken'lardan İskelet kalelere kadar birçok macera sizi bekliyor. Ayrıca diğer oyuncular ile de gemi savaşları da yapabilirsiniz.

    Microsoft Store üzerinden 230 TL'ye satılacak oyun Steam'e gelmeyecek. Xbox Game Pass abonesi iseniz oyunu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Bu sisteme abone olmak istiyorsanız aylık 29 TL ödemeniz gerekiyor. Sea of Thieves'in beta aşamasında yakaladığı başarıyı devam ettirip, ettirmeyeceği ise bilinmiyor.

    Etiketler: Sea of Thieves , Fragman , Çıkış tarihi , Oyun
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