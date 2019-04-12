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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.04.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Sea of Thieves yepyeni özelliklerle oyuncularının karşısına çıkıyor

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Sea of Thieves yepyeni özelliklerle oyuncularının karşısına çıkıyor

Xbox'lar için yayınlanan ve ses getirmeyi başaran Sea of Thieves için yepyeni özellikler oyunculara sunuluyor. Oyuna Tall Tales: Gold Shores adlı bir hikaye modu ve Arena adlı PvP modu eklenecek.

Sea of Thieves için yepyeni özellikler oyuna dahil ediliyor. Bu özelliklerden biri olan PvP modu Arena, daha küçük ve farklı alanlarda beş takımdan oluşan rekabetçi bir mod olarak karşımıza gelecek. Her maç 24 dakika sürecek. Maçların başında her takım aynı hazine haritalarını alacak ve hepsi hazineyi bulmak için yarışacak. Diğer oyuncuları oyun dışı etmek ve gemilerini batırmak size bir miktar gümüş olarak geri dönecek.

all Tales modu ise, Sea of Thieves için hikayeli oynanış isteyenler için geliyor. Oyun her zamanki dünyasında geçecek fakat oyuna (şimdiye kadar ki en büyüğü olacak) yeni bir harita daha eklenecek. Modda bir çok bulmaca ve hazine keşifleri olacak. Bu modla birlikte yeni düşman tipleri, yeni yeteneklere sahip eşyalar ve yeni balıkçılık ve pişirme mekaniği de oyuna eklenecek.

Yeni güncelleme ise 30 Nisan'da üstelik ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.

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