Sea of Thieves yepyeni özelliklerle oyuncularının karşısına çıkıyor

Sea of Thieves için yepyeni özellikler oyuna dahil ediliyor. Bu özelliklerden biri olan PvP modu Arena, daha küçük ve farklı alanlarda beş takımdan oluşan rekabetçi bir mod olarak karşımıza gelecek. Her maç 24 dakika sürecek. Maçların başında her takım aynı hazine haritalarını alacak ve hepsi hazineyi bulmak için yarışacak. Diğer oyuncuları oyun dışı etmek ve gemilerini batırmak size bir miktar gümüş olarak geri dönecek.

all Tales modu ise, Sea of Thieves için hikayeli oynanış isteyenler için geliyor. Oyun her zamanki dünyasında geçecek fakat oyuna (şimdiye kadar ki en büyüğü olacak) yeni bir harita daha eklenecek. Modda bir çok bulmaca ve hazine keşifleri olacak. Bu modla birlikte yeni düşman tipleri, yeni yeteneklere sahip eşyalar ve yeni balıkçılık ve pişirme mekaniği de oyuna eklenecek.

Yeni güncelleme ise 30 Nisan'da üstelik ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.