Sea of Thieves oyunu alan üç arkadaşına oyunu bedava verebilecek

Sea of Thieves, online oynanabilen bir oyun ve tek başınıza oynamaktan sıkıldıysanız oyunun size bir müjdesi var. Sea of Thieves'i satın alan kullanıcılar diledikleri taktirde oyunu üç arkadaşına hediye edebiliyor. Yani arkadaşları da bu oyunu ücretsiz olarak oynama şansına sahip oluyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Elbette Xbox Game Pass sahibi iseniz...



Ancak bu kampanyanın bir sınırlaması var. Bugün arkadaşınıza oyunu ücretsiz oynama seçeneği sunduğunuzda 13 Şubat tarihine kadar arkadaşınız oyuna herhangi bir ücret vermeden sahip olabilecek. Bu tarihten sonra arkadaşınız oyunu yüzde 35 indirimle satın alırsa oyunu oynamaya devam edecek; aksi halde oyunu oynamaya devam etmesi söz konusu olmayacak.







Bu arada Sea of Thieves'i Xbox One dışında PC başından da oynama şansına sahipsiniz.