Sea of Thieves: Jack Sparow olup denizlere açılma zamanı!
Sony'nin God of War ve Detroit: Become Human ile birlikte 'Exclusive' yani özel oyunlarla Microsoft'a meydan okumasıyla birlikte elbette şirket bunu karşılıksız bırakamazdı. Bir süredir satışta olan ve oyuncuları birer Jack Sparow'a dönüştüren başarılı yapım Sea of Thieves, Xbox One'ları epey renklendireceğe benziyor. Şimdi gelin; oyunu yakından inceleyelim.
Battletoads, Killer Instinct, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie gibi popüler oyunlara ev sahipliği yapan Rare'in elinden çıkan Sea of Thieves oyunculara 'tayfa' hissini fazlasıyla yaşatabilen bir oyun. Daha da önemlisi kullanıcılar başka insanlara karşı kendi arkadaşlarıyla oynayabiliyor ki bu oyuna çok şey katan bir özellik. Aslında oyunda bir nevi 'korsancılık' oynuyoruz da denilebilir. Sea of Thieves mevcut haliyle; birbirleriyle korsancılık oynamak isteyen insanlara yeterli zemini sağlama görevi üstleniyor büyük oranda. Sularında yelken açabileceğiniz engin denizleri, üzerine çıkıp ganimet arayabileceğiniz kara parçaları, kılıcınızdan nasibini almak üzere bekleyen düşmanları ve elde etmeniz için hazır kıta bekleyen rakip gemileri size birer araç olarak sağlıyor.
Eğer dört kişi oynayacaksanız görev dağılımı yapmak önemli. Ancak yine de kimseye güven olmayabiliyor. Siz daha karada dur şuradan bir görev bakayım derken ekipten biri gemiyle alıp başını gidebiliyor. Bu durumda da panik yapmaya gerek yok. Çünkü oyunda buna karşı bir koruma da bulunuyor. Eğer bir şekilde denize düşerseniz gemiyi yakalamakla uğraşmak yerine üzerinden yeşil duman tüten adamın yanına gittiğinizde o sizi tekrar gemiye ışınlayabiliyor.
Maceranız devam ettiği sürece bulduğunuz hazinelerle elbette bir şeyler alabiliyor olmanız lazım. Sadece karakterinizi değil, geminizi de gönlünüzce süsleme imkanınız bulunuyor. Bunun dışında yalnızca suyun üzeri değil, altı da keşfetmenizi bekliyor oyunda. Batmış gemilerden ganimetler çıkarabilir, mağaralara girebilir, köpekbalıklarına akşam yemeği olabilirsiniz.
Yanınızda bir akordeon, bir laterna, bir kürek, bir kılıç, bir tabanca, bir keskin nişancı tüfeği, bir pusula, bir fener, bir kupa ve bir kova bulunuyor ki bunlar hayatta kalmanız için gerekli ekipmanlar. Kürek, hazine aramak için olmazsa olmaz. Tabii ki adanızdan ayrılmadan önce bir dükkana uğrayıp hazine haritası almayı da unutmamanız gerekiyor.
Xbox One'ınız varsa kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyun Sea of Thieves...
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