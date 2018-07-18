Sea of Thieves Cursed Sails ne zaman çıkıyor?
Aksiyon macera oyunları arasında yer alan Sea of Thieves için yepyeni bir genişleme paketi geliyor. İşte karşınızda Sea of Thieves Cursed Sails...
Sea of Thieves... Korsan temalı yüzlerce oyun oynadık. Bunlardan bazıları harika (Monkey Island), bazılarıyla çok kötüydü. Ama herkesin korsan dönemine dair bir ilgisi olduğundan, her yeni yapımla birlikte ister istemez heyecan duyuruyoruz. SoT’un farkı ise ilginç mekanikleri ve şirin mi şirin görselliği oldu. 4 arkadaşınızla açık denizde, sandbox bir dünyanın içine daldığınız yapım, sizin o hissi alabilmeniz için elinden geleni ardına koymuyor.
Şimdi böylesi bir oyuna yepyeni bir genişleme paketi geliyor. Sea of Thieves Cursed Sails çıkış tarihi fragmanına göre oyunun gelecek büyük güncellemesi, 31 Temmuz 2018 tarihinde bizlerle buluşacak. Oyun için getirilen yeni ek paket ile birlikte, yelken açabilmek için biraz sıkıntı çekeceğiz gibi görünüyor. Zira iskeletler, artık güvenli bölgelerimizi de güvensiz bir hale getirecek.
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