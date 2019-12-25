Schneider Electric, yeni ürününü ortaya çıkardı

Schneider Electric, iş sürekliliğini kolaylaştırmasını hedeflediği yeni EasyUPS 3M 3 fazlı UPS’in tanıtımını yaptı. EasyUPS 3M 3 fazlı UPS, 60 ve 80 kVA (400V) dâhili yüksek kapasiteli akü modüllerine sahip. Müşterilerine kurulum, kullanım ve servis kolaylığıyla sunan bu yeni ürün sadeliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş sürekliliğini sağlıyor ve veri merkezleri-endüstriyel ortamlar için kullanım kolaylığı sunuyor.

Dahili akü modüllerine sahip EasyUPS 3M Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarın büyük bir bölümünde satışa sunuldu. EasyUPS 3M, bu yılın başında 60-200 kVA'yı destekleyen harici aküler için pazara sunulmuş ve büyük beğeni almıştı. Dâhili akü modüllerine sahip EasyUPS 3M ile kullanıcı, kendi çalışma yükü için uygun tanımlı çalışma süresine sahip UPS'i kolayca seçebiliyor. Bu, seçim sürecini kolaylaştırıyor ve çözümün dağıtım sürecini hızlandırıyor.

Schneider Electric 3 Fazlı Ürünler Başkan Yardımcısı Christopher Thompson yeni ürün hakkında şunları ifade etti; “Optimum ayak izi sağlayan tasarımı ve rekabet gücü yüksek ürün özellikleri ile dahili akü modüllerine sahip EasyUPS 3M, Schneider Electric'in geniş bir endüstri yelpazesinde müşterilerinin ihtiyaçlarını ve iş ortaklarının gereksinimlerini daha iyi karşılamasını mümkün kılıyor. Bu, ürünü küçük ve orta ölçekli işletmeler, veri merkezleri ve üretim tesisleri için son derece uygun hale getiriyor. EasyUPS 3M pazardaki güvenilir ve kolay bir çözüme yönelik giderek artan ihtiyacı karşılıyor, toplam sahip olma maliyetini azaltırken güç kullanılabilirliği, yönetilebilirlik ve kalite sağlıyor.”

EasyUPS 3M’in öne çıkan özellikleri ise şu şekilde;

Harici kesici kabinine ihtiyaç duyulmadan dahili giriş/çıkış/bypass kesici ile kolay tasarım yapılandırması sağlıyor. EasyUPS 3M, kolayca servis yapılabiliyor. Ayrıca servis ve dâhili UPS kullanım döngüsü yönetimi için önden/üstten erişim sağlıyor.



Koruyucu kaplamalı baskı devre kartları, değiştirilebilir toz filtresi, 400C'ye kadar çalışma sıcaklığı ve aşırı yük koruması ile zorlu ortamlarda dayanıklılık sağlıyor. Bütün bu özellikler EasyUPS 3M'i iş sürekliliği açısından güvenilir bir çözüm haline getiriyor.



Sistem karmaşıklığını ve yatırım giderlerini azaltırken enerji tasarruflu ECO modunda %99'a varan oranlarda verimlilik sağlıyor. Bu özelliğiyle EasyUPS 3M, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.



EasyUPS 3M, yeni nesil yönetim yazılımları, EcoStruxure IT Expert, EcoStruxureAsset Advisor ve ek ağ yönetimi kartından faydalanıyor. Bu sayede 7/24 uzman hizmet ofisi desteği sağlayan ürün, UPS yönetimi ve ekipman performansı ya da durumunu anlık takip edebiliyor.



Green Premium sertifikalı olan EasyUPS 3M, tasarımı sayesinde de sürdürülebilir iş performansı sağlıyor.