Schneider Electric geleceğin çözümlerini Eskişehir'de tartıştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, "Dijital dönüşüm çağı büyük bir hızla hayatımızın her alanını yeniden tasarlamamızı gerektiriyor. Bağlanabilirlik, öngörülebilirlik ve sadelik yeni dijital ekonominin kritik yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor. Schneider Electric olarak biz bu süreci devrim niteliği taşıyan iş modellerine ve gelişim gösterilebilecek yeni çalışma alanlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Bu alana öncülük eden bir kurum olarak bu alandaki tüm ürün ve çözümlerimizi EcoStruxure mimarimiz ile bir Endüstri 4.0 uygulamasının tüm katmanlarını içerecek şekilde geliştiriyoruz" dedi.

Gül şunlara dikkati çekti:

"EcoStruxure; enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya getirerek üretimin güvenli, verimli, güvenilir, bağlı ve sürdürülebilir olmasını garanti altına alan bir mimari. Bağlantılı Ürünlerden, uç kontrol ve uygulamalara, analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sunuyor. Böylece uçtan uca bir sistem bütünlüğü sağlayan EcoStruxure platformu, operasyonların akıllı, verimli, güvenilir ve kârlı olmasını sağlıyor."

Schneider Electric’in ürün ve çözümleri ile birlikte fabrikalarında yarattığı dönüşüm büyük ilgi topladı. Şirket, 2020 yılına dek tesislerinin %100’ünü dijital olarak dönüştürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Fransa’daki Le Vaudreuil fabrikası, mevcut fabrikaların üretim hızını aksatmadan yeni teknolojilerle başarıyla dönüştürülebileceğini gözler önüne seriyor.100 otomatik montaj hatlarına sahip bu fabrika, yeni yazılım modülleri ve IIoT ile önemli avantajlar kazandırıyor. Fabrikada bakım üretkenliğini artırmak için artırılmış gerçeklik, öngörücü bakım yapmak için bağlı nesneler ve enerji tasarrufu için entegre bina yönetimi kullanılıyor. Artırılmış gerçeklik bakım aracı tek başına üretkenlikte yüzde 2 ile 7 arasında kazanç sağlıyor.