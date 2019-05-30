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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.05.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

ScarCruft: Korece konuşuyor, Bluetooth cihazları bir bir vuruyor!

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ScarCruft: Korece konuşuyor, Bluetooth cihazları bir bir vuruyor!

Korece konuşan yetenekli kişilerden oluşan ScurCruft adlı tehdit grubunu izleyen Kaspersky Lab araştırmacıları, grubun yeni araçlar ve teknikler denediğini ve kurbanlarından elde ettikleri bilginin giderek arttığını tespit etti. Bunun yanı sıra grubun bağlı Bluetooth cihazlarını tanıyabilen bir kod geliştirdiği belirlendi.

Korece konuşan kişilerden oluşan ve devlet destekli olduğu düşünülen ScarCruft gelişmiş kalıcı tehdit (APT) grubu, siyasi amaçlı bilgi toplamak amacıyla Kore Yarımadası’nda devlet kurumlarını ve şirketleri hedef alıyor. Kaspersky Lab’ın gözlemlediği en son faaliyetlerde grubun kendini geliştirdiği ve yeni araçlar test ettiği görüldü. Mobil cihazlardan elde edilen verilere odaklanan grup, siber casusluk operasyonları için yasal araç ve hizmetlerden yararlanıyor.

Grubun saldırıları, çoğu APT’nin yaptığı gibi hedef odaklı kimlik avı veya ‘tuzak kurma’ ile başlıyor. Stratejik web sitelerinin ele geçirildiği ‘tuzak kurma’ yönteminde, siteye giren belirli ziyaretçilerin cihazlarına zararlı yazılım bulaştırmak için açıklardan yararlanılıyor.

ScarCruft’ın saldırılarında bu aşamanın ardından, Windows UAC (Kullanıcı Hesabı Denetimi) özelliğini aşabilen bir yazılım devreye giriyor. Bu yazılım, normalde kurumlarda yasal sızıntı testleri için kullanılan bir kod aracılığıyla daha yüksek yetki elde ediyor. Zararlı yazılımın ağ seviyesindeyken yakalanmasını önlemek için steganografi tekniği kullanılıyor. Bu teknikte zararlı kodlar bir resim dosyasının içine saklanıyor. Saldırının son aşamasında ise ROKRAT adıyla bilinen bulut tabanlı bir arka kapı kuruluyor. Bu arka kapı, kurbanların sistemlerinden ve cihazlarından birçok bilgiyi alıp Box, Dropbox, pCloud ve Yandex Disk bulut servislerine aktarıyor.

Kaspersky Lab araştırmacıları grubun mobil cihazlardan veri çalmaya ilgi gösterdiğini ve Windows Bluetooth API kullanarak Bluetooth cihazlarını tanımlayan bir zararlı yazılım geliştirdiğini keşfetti.

Yapılan araştırmaya göre, bu saldırının kurbanları arasında Kuzey Kore ile ilişkili Vietnamlı ve Rus yatırım ve ticaret şirketleri ile Hong Kong ve Kuzey Kore’deki diplomatik kurumlar yer alıyor.ScurCruft’ın hedef aldığı Rusya merkezli kurbanlardan birinin daha önce de yine Korece konuşan kişilerden oluşan DarkHotel grubu tarafından hedef alındığı belirlendi.

Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Seongsu Park, “ScarCruft ile DarkHotel’in kesiştiği ilk saldırı bu değil. İki grup benzer yerleri hedef alsa da kullandıkları araçlar, teknikler ve süreçler birbirinden çok farklı. Bu da bir grubun sürekli diğerinin gölgesinde dolaştığını düşünmemize neden oluyor. ScarCruft daha dikkatli ve düşük profil çizmeye çalışan, öte yandan da oldukça yetenekli ve aktif bir grup. Yeni araçlar geliştirip kullanma konusunda son derece becerikliler. Bu grubun kendini geliştirmeye devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

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