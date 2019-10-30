“Savunmanın Gücü” bir araya geliyor
Biznet Bilişim, geçen sene ülkemizde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) Siber Güvenlik Konferansı’nın ikincisini, 13 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştiriyor. Bu yıl “Savunmanın Gücü” teması ile düzenlenecek konferansın ana konuşmacısı; kariyerini kritik altyapıların siber güvenliğine adamış, “EnergySec US” Kurucu Başkanı ve “Endüstriyel Siber Güvenlik Merkezi (CCI)” Amerika Koordinatörü Patrick C. Miller.
2000 yılından bu yana IT, OT ve IoT güvenliğinde bütünsel bir yaklaşımla hizmet veren, yerli siber güvenlik firması Biznet Bilişim, geçen sene ülkemizde bir ilke imza atarak organize ettiği “EKS Siber Güvenlik Konferansı”nın ikincisini gerçekleştiriyor.
Amerika, Rusya ve Danimarka’dan yabancı konuşmacıların katılacağı ve Siber Güvenlik Kümelenmesi, Elder (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği), Gazbir (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği), ve BGD (Bilgi Güvenliği Derneği)’nin ekosistem partneri olduğu etkinliğe, Avrupa duyurusu için Endüstriyel Siber Güvenlik Merkezi (CCI) destek veriyor.
Ama konuşmacı Patrick C Miller
“Savunmanın Gücü-The Power of Defence” temasıyla, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Ankara Wyndham Hotel’de gerçekleşecek konferansın ana tema konuşmacısının; kariyerini kritik altyapıların siber güvenliğine adamış, “EnergySec US” Kurucu Başkanı ve “Endüstriyel Siber Güvenlik Merkezi (CCI)” Amerika Koordinatörü Patrick C. Miller olduğu belirtildi.
“EKS Siber Güvenlik Konferansı”na konuşmacı ya da panelist olarak katılacak bazı isimler de şimdiden açıklandı:
“EnergySec US” Kurucu Başkanı ve “Endüstriyel Siber Güvenlik Merkezi Amerika Koordinatörü” Patrick C. Miller; “Kaspersky” Endüstriyel Siber Güvenlik Global Teknik Satış Müdürü Anton Shipulin; “Trend Micro Zero Day Initiative” Global Koordinatörü Shannon Sabens; “Danish Energy Agency” Endüstriyel Güvenlik Uzmanı Mikael Vingaard; “Biznet” Kritik Altyapılar Siber Dayanıklılık Hizmetleri Müdürü Can Demirel; “Bereket Enerji” Grup Bilgi Güvenliği Müdürü Mehmet Karadeniz; “IDC Türkiye” Sistem ve Altyapı Çözümleri Araştırma Müdürü Dr. Ramazan Yavuz ve Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi Proje Müdürü Hasan Hüseyin Özbenli”...
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