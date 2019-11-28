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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Savunmada ilk '5 yıldız' HAVELSAN'a

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Savunmada ilk '5 yıldız' HAVELSAN'a
Fotoğraf: A.A.

HAVELSAN, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli doğrultusunda 9 kriterde yapılan değerlendirme sonucu, Türk savunma sanayisinde "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" alan ilk şirket oldu.

HAVELSAN, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşların bulundurması gereken kriterlerde geldiği seviyeyle Türk savunma sanayisinde, "5 yıldızlı" ilk şirket olmayı başardı.

Türkiye Kalite Derneğinin (KalDer), European Foundation for Quality Management (EFQM) Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu HAVELSAN, "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi" aldı. HAVELSAN'ın ödülü, 28'inci Kalite Kongresi'nin ikinci gününde düzenlenen törenle Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Şenol'a verildi.

EFQM'nin ulusal iş birliği ortağı olan KalDer, HAVELSAN'ı, iş mükemmelliği ve mükemmel kuruluşlar için sahip olunması gereken tüm unsurları içeren "liderlik, strateji, çalışanlar, iş birlikleri-kaynaklar, süreçler-ürünler-hizmetler, çalışanlarla ilgili sonuçlar, müşterilerle ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar ve iş sonuçları" olmak üzere Mükemmellik Modeli'nin 9 ayrı kriteri üzerinden değerlendirdi.

"Gurur verici"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine, Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'nin, mükemmellik yolculuğundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "2016 yılında Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi'ni almıştık. KalDer, bize iyileştirmeye açık alanları sundu ve geride kalan sürede bu alanlarda iyileştirme projelerini hayata geçirdik. Sonuçta Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ni almaya hak kazandık." dedi.

Savunma sanayisinde birçok şirketin gerek çalışma hayatında gerekse üretimde kaliteyi ön planda tuttuğunu ve sektörün bu nedenle Türkiye'nin lokomotifi haline geldiğini dile getiren Atalay, "Hepsi birbirinden değerli savunma sanayi şirketlerimiz arasında, EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine uyum konusuna odaklanarak 5 yıldızı alan ilk şirket olmak HAVELSAN adına gurur verici." diye konuştu.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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