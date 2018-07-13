Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSavunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı
GeriTeknoloji Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
13.07.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı

Merkezi yönetim bütçesinden bu yıl savunma alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira oldu. Söz konusu faaliyetler için geçen yıl yapılan harcamalar ise 1,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcama 2016 yılına göre yüzde 17,5 artarak 10,7 milyar liraya yükseldi. Bu yıl merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödeneği ise 12,9 milyar lira olarak öngörüldü.

Sosyoekonomik hedeflere göre merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar incelendiğinde, en fazla kaynağın üniversite fonlarından finanse edilen genel bilgi gelişimi faaliyetlerine ayrıldığı görüldü. Üniversitelerin Ar-Ge çalışmaları için geçen yıl merkezi yönetim bütçesinden 2,9 milyar lira ödenek ayrılırken, yapılan harcamalar 5,1 milyar lirayı buldu. Bu yıl söz konusu çalışmalar için ayrılan tutar ise 5,3 milyar lira oldu.

Üniversiteleri, savunma alanındaki Ar-Ge harcamaları takip ederken, bu faaliyetlere geçen yıl bütçeden 1,9 milyar lira harcandı. Savunma alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerine bu yıl için ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira olarak belirlendi.

Geçen yılki Ar-Ge harcamalarında savunmayı 1 milyar lirayla endüstriyel üretim ve teknoloji izlerken, söz konusu Ar-Ge faaliyetleri için bütçeden 995 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

En yüksek Ar-Ge harcaması sağlıkta

Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalarda en yüksek artış yüzde 60 ile sağlık alanında görüldü. Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına 2016'da 175 milyon lira harcama yapılırken, bu rakam geçen yıl 280 milyon liraya çıktı. Bu yıl için ayrılan ödenek ise 277 milyon lira olarak öngörüldü.

Söz konusu dönemde harcamalarda yüksek artış görülen bir diğer alan da yeryüzünün keşfi ve kullanımı oldu. Bütçeden yeryüzünün keşfi için Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcama yüzde 51 artarak 165 milyon liradan 250 milyon liraya yükseldi. Söz konusu faaliyetler için bu yıl 255 milyon lira ödenek kullandırılması planlandı.

Öte yandan, kültür, eğlence, din ve kitle iletişim alanındaki Ar-Ge faaliyetleri için 2016'da 7,3 milyon lira harcama yapılırken, geçen yıl bu tutar yüzde 40 azalışla 4,3 milyon liraya geriledi. 

Bütçeden Ar-Ge faaliyetlerine geçen yıl yapılan harcamalardan eğitim 570 milyon lira, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar 470 milyon lira, tarım 272 milyon lira, enerji 177 milyon lira, çevre 103 milyon lira, siyasi ve sosyal sistemler, yapılar ve süreçler 52 milyon lira, uzayın keşfi ve kullanımı 30 milyon lira pay aldı.

Söz konusu alanlardaki çalışmalara bu yıl ayrılan ödenekler ise eğitim için 650 milyon lira, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar için 515 milyon lira, tarım için 395 milyon lira, enerji için 204 milyon lira, çevre için 113 milyon lira, siyasi ve sosyal sistemler, yapılar ve süreçler için 86 milyon lira, uzayın keşfi için 26 milyon lira oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Savunmada Ar-Ge'ye ayrılan ödenek yüzde 113 arttı

World Of Warcraft: Battle For Azeroth büyük değişikliklerle geliyor

Bosch ve Daimler, otonom sürüş için iş birliği yapıyor

Mobil uygulamaların kullanıcıları izleyip takip ettiğine yönelik endişeler arttı