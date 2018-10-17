Savunma sanayi firmaları ürünlerini sergiledi
"Nusret-2018 Davet Tatbikatı" kapsamında savunma sanayinde üretim yapan firmalar ürünlerini sergiledi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ile Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2018 Davet Tatbikatı" kapsamında savunma sanayi firmalarının ürünleri beğeniye sunuldu.
Tatbikat kapsamında Alsancak Limanı'nda demirli bulunan "TCG Bayraktar" gemisinde gerçekleştirilen basın brifinginin ardından savunma sanayi firmaları ürettikleri ürünler Türkiye'nin ilk milli gemisinde sergilendi.
Tanıtım yapan firmalar arasında yer alan ASELSAN, Mayın Tespit Sonar Sistemi'ni (MATESS) tanıttı.
ASELSAN Torpido ve Su Altı Sistemleri Program Direktörü Mehmet Karaduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın 10 yıldan fazladır geliştirdiği su altı akustik sistemlerle ilgili ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını, bu kapsamda MATESS'i görücüye çıkardıklarını anlattı.
Deniz Kuvvetlerindeki gemilerde kullanılan sistemlerin 30-40 yıl önce geliştirilen ürünler olduğuna bunların bakım ve onarımlarında zorluklar yaşandığına işaret eden Karaduman, şunları belirtti:
"Biz de öz kaynaklarımızla geliştirmiş olduğumuz mayın tespit sonarımızı bu gemilere entegre edebilir miyiz düşüncesiyle Deniz Kuvvetleriyle anlaşmalı olarak bir çalışma yürüttük. MATESS sistemini TCG Edincik mayın avlama gemisine entegre ettik. Testlerini tamamlamak üzereyiz inşallah yıl sonunda da envantere girmiş olacak ve kullanılacak."
Karaduman, bunun dışında ASELSAN'ın torpido karşı tedbir sistemleri, akustik aldatıcılar-karıştırıcılar, denizaltı İntersept Sonar Sistemi gibi kritik ürünleri milli olarak geliştirdiğini ifade ederek, "Ülkemiz son 10 yılda su altı akustik sistemleriyle ilgili oldukça iyi bir noktaya geldiğini değerlendiriyorum. Diğer firmalarımızın, kurumlarımızın da bu konudaki gayretleri devam ediyor. ASELSAN olarak bizde bu gayretlere öncülük yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Desistek Robotik İş Geliştirme Yöneticisi Utku Atay, ürettikleri insansız su altı robotların suda 300 metre derinliğe kadar gözlem yapmayı ve nesne çıkarmayı sağladığını belirtti.
Ürünün yüzde 70'inin yerli olduğunu aktaran Atay, "Dalış yapan ana gövdemiz ve yukarıya görüntüyü aktaran bir kablomuz var. Bu görüntüyü bir monitörden izleyerek kontrol bölümünden cihazı kontrol ediyorsunuz. Yukarıdan operatör vasıtasıyla cihazı yönlendirerek, cihazı üzerindeki çeşitli sensör verilerini okuyup bunları değerlendirip işinizi yapabiliyorsunuz." dedi.
Sergiyi, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ile tatbikata gözlemci olarak bulunan yabancı askerler dolaşarak cihazları yakından inceledi.
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