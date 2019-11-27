Satürn'ün uydusu Titan'ın detaylı haritası çıkarıldı
Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın jeolojik yapısını detaylı bir şekilde gösteren harita yayınlandı. Haritaya dikkatlice bakıldığında kum tepelerinden göllere, ovalardan diğer önemli bazı ayrıntılara şahit oluyorsunuz.
Bilim insanları en sonunda Satürn'ün en büyük ayı olan Titan'a detaylı bir şekilde bakabiliyorlar. Bir grup astronom, Cassini aracının 100'den fazla yakın geçişini bir araya getirerek ve hem görüntüleri hem de radar ölçümlerini birleştirerek Titan'ın ilk bütün küresel haritasını oluşturdular. Bu detaylı görünüş, neredeyse Dünya kadar çeşitli bir araziyi gösteriyor.
Araştırma ekibi haritayı yapabilmek için NASA'nın 2004 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği Cassini misyonundaki verileri kullandı. Özellikle, Titan'ın azot ve metan atmosferine nüfuz etmek için Cassini'nin radar görüntüleyicisinden gelen verileri kullandılar. Ek olarak, ekip Cassini'nin kızılötesi cihazlarıyla elde ettiği verileri kullanarak, Titan'ın daha büyük jeolojik özelliklerini metan buluntuna rağmen tespit edebildi.
Yüzeyin üçte ikisinden biraz daha azı düzlüklerden oluşuyor ancak çoğunlukla ekvator bölgesindeki %17'lik kısımda kum tepeleri bulunuyor. %14'lük kısım tepeler veya dağlık araziden oluşurken, %1,5'lik kısmı da çoğunlukla erozyon ve yağmur ile şekillenmiş labirent benzeri araziye sahip. Ancak görülmeyen kısımların da önemli olduklarını söylemek mümkün. Titan'ın yüzeyinin sadece %1,5'lik kısmı göllerden (su gölü değil, metan gölü) oluşuyor ve kraterlerin bulunmaması, yüzeyin göreceli olarak genç olduğunu ispatlıyor.
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