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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.11.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Satürn'ün uydusu Titan'ın detaylı haritası çıkarıldı

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Satürn'ün uydusu Titan'ın detaylı haritası çıkarıldı

Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın jeolojik yapısını detaylı bir şekilde gösteren harita yayınlandı. Haritaya dikkatlice bakıldığında kum tepelerinden göllere, ovalardan diğer önemli bazı ayrıntılara şahit oluyorsunuz.

Bilim insanları en sonunda Satürn'ün en büyük ayı olan Titan'a detaylı bir şekilde bakabiliyorlar. Bir grup astronom, Cassini aracının 100'den fazla yakın geçişini bir araya getirerek ve hem görüntüleri hem de radar ölçümlerini birleştirerek Titan'ın ilk bütün küresel haritasını oluşturdular. Bu detaylı görünüş, neredeyse Dünya kadar çeşitli bir araziyi gösteriyor.

Araştırma ekibi haritayı yapabilmek için NASA'nın 2004 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği Cassini misyonundaki verileri kullandı. Özellikle, Titan'ın azot ve metan atmosferine nüfuz etmek için Cassini'nin radar görüntüleyicisinden gelen verileri kullandılar. Ek olarak, ekip Cassini'nin kızılötesi cihazlarıyla elde ettiği verileri kullanarak, Titan'ın daha büyük jeolojik özelliklerini metan buluntuna rağmen tespit edebildi.

Satürnün uydusu Titanın detaylı haritası çıkarıldı

Yüzeyin üçte ikisinden biraz daha azı düzlüklerden oluşuyor ancak çoğunlukla ekvator bölgesindeki %17'lik kısımda kum tepeleri bulunuyor. %14'lük kısım tepeler veya dağlık araziden oluşurken, %1,5'lik kısmı da çoğunlukla erozyon ve yağmur ile şekillenmiş labirent benzeri araziye sahip. Ancak görülmeyen kısımların da önemli olduklarını söylemek mümkün. Titan'ın yüzeyinin sadece %1,5'lik kısmı göllerden (su gölü değil, metan gölü) oluşuyor ve kraterlerin bulunmaması, yüzeyin göreceli olarak genç olduğunu ispatlıyor.

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