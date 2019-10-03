Satürn'ün uydusu Enceladus üzerinde organik moleküller keşfedildi
Dünya dışında yaşam arayışı uzun yıllardır devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve başrolde Brad Pitt'in bulunduğu Ad Astra (Yıldızlara Doğru) isimli filmde de Neptün'e doğru uzun soluklu bir yaşam arayışı konu ediliyor. Bilim insanları ise Satürn'ün bir uydusu olan Enceladus'ta organik moleküller keşfetti.
Satürn'ün bir uydusu olan Enceladus üzerinde bulunan organik moleküller bilim insanlarını heyecanlandırdı. Satürn'ün 53 uydusundan biri olan Enceladus, aslında ilk kez haber olmuyor. Enceladus'un bu devasa okyanusları ilk kez 2005 yılında, NASA'nın Cassini uzay aracı tarafından keşfedilmişti. Cassini, Eylül 2017'de Satürn'e bir intihar dalışı gerçekleştirerek emekliye ayrılmıştı.
Enceladus, bilim insanları için keşfi oldukça ilginç bir uydu; zira uzaya tuzlu su fışkırtan buz yanardağları da yıllar önce yine bu uydu üzerinde keşfedilmişti. Daha sonraki araştırmalarda ise bu sıvı suyun metan, propan, asetilen ve formaldehit gibi organik bileşikler ve nitrojen içerdiği farkedildi. Suyun bu özellikleri nedeniyle yüzey altındaki okyanusların hidrotermal aktivitelere sahip olabileceğini belirten NASA, mikrobik düzeyde de olsa Enceladus'un yaşam barındırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.
Berlin'de bir grup bilim insanının keşfettiği organil moleküllerin üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirilirken, bulunan moleküllerin aminoasitleri oluşturan kimyasal reaksiyonların bir parçası olduğu dile getiriliyor. İlgin olan nokta ise Dünya'da, okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacalar bu kimyasal reaksiyonların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Uzmanlara göre Enceladus'ta keşfedilen hidrotermal bacalar da Dünya'da olduğu gibi aynı işlevi görüyor olması mümkün.
Bilim insanları, organik moleküllerin bulunmasının uydu üzerinde net bir yaşam olgusu olduğu fikrini vermediğine, ancak büyük bulmacanın bir parçasını keşfettikleri için bu keşfin önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.
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