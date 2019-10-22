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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr/Fotoğraf: iStock
22.10.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Satürn'de yeni bir dev fırtına tespit edildi

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Satürn'de yeni bir dev fırtına tespit edildi

Teleskop görüntüleri, 2018 yılında Satürn'de yeni bir fırtına aktivitesi olduğunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda Satürn'de iki çeşit fırtına tespit eden gökbilimciler, 2018 yılında elde ettikleri görüntülerde dört orta dereceli fırtına dizisi göründüğünü belirtti. Her birinin bin kilometra hızla ilerlediği ifade edilen fırtına dizisinin 1.5 hafta ile yaklaşık 7 ay arasında sürdüğü açıklandı.

Satürn'deki fırtınaların, gezegende görünen üst bulut örtüsünün yüzlerce kilometre altında bulunan bulutlardaki sudan kaynaklandığı düşünülüyor.

Bask Üniversitesi'inden Agustín Sánchez-Lavega, bu tarz fırtınaları incelemenin doğrudan gözlemlenemeyen atmosfer olaylarına açılan bir pencere sunabileceğini belirtti. Sánchez-Lavega ve ekibi, yüzlerce teleskop görüntüsünün yanı sıra İspanya'da bulunan Calar Alto Gözlemevi ve NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafları da incelediler. Mart ve Ekim ayları arasında Kuzey Kutup'a yakın Satürn'ün atmosferinde, 67. ve 74. enlemleri arasında dört sıra dışı parlak nokta belirledi.

Bilgisayar simülasyonları da orta büyüklükteki her fırtınanın, küçük bir fırtınaya göre 10 kat daha fazla enerji gerektirdiğini ortaya koydu. Fakat, Büyük Beyaz Nokta oluşturabilmek için bu enerjinin yüzde birine ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Gezegen bilimci Georg Fischer de bu kadar fırtınanın görünmesinin soru işaretleri bıraktığını ifade etti. Gelecekte benzer orta büyüklükte fırtınalar ortaya çıkarsa, gaz devine düşen yıldırım şiddetini izleyen radyo teleskoplarının, orta dereceli fırtınaların, küçük veya büyükleriyle benzer olup olmadığını gösterebileceğini belirtti. Bunun da bilim insanları için önemli bir ipucu olabileceğini açıkladı.

Büyük Beyaz Noktalar, 1876'dan beri yedi defa gözlemlendiği için elde edilen bilgiler sınırlı. Bu yüzden gezegensel ölçekli fırtınaları anlamak için daha fazla çalışma gerekmektedir.

 

 

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