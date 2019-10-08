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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.10.2019 - 02:52, Son Güncelleme:

Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu

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Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu

Satürn, yörüngesinde keşfedilen 20 yeni uydu ile Jüpiter'i geçerek en çok uydusu bulunan gezegen oldu.

BBC'nin haberine göre, ABD'de yapılan araştırma kapsamında, Hawai'de bulunan Subaru teleskobu kullanılarak 5 kilometre çapındaki 20 yeni uydu keşfedildi. Bu şekilde Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bıraktı. 

Yeni keşfedilen uyduların 17'sinin, Satürn'ün yörüngesinden ters istikamette hareket ettiği tespit edildi.

Satürn ile aynı istikamette hareket eden uydulardan ikisinin gezegenin çevresindeki turlarını iki senede tamamladıkları, en uzun yörüngeye sahip olan uydunun ise Satürn'ün çevresindeki bir turunun 3 yıldan fazla sürdüğü belirlendi.

Washington'daki Carnegie Bilim Enstitüsünden Scott Sheppard, yapılan keşiflerin Satürn'ün oluşum aşamasını daha fazla aydınlatabileceğini belirtti.

Sheppard, genellikle bu tip uzay parçalarının gezegenin çekim gücüne kapılarak bir parçası olduklarını, ancak yeni keşfedilen uyduların büyük ihtimalle Satürn'ün ilk oluşumu sırasında etrafındaki gaz ve toz bulutu tam yok olurken çekim alanına girdiğini, bu nedenle uydu olarak kaldıklarını ifade etti.

Yapılan keşiflerin Satürn'ün başka uydularının olduğunu da gösterdiğini vurgulayan Sheppard, bu uyduların keşfi için daha gelişmiş düzeyde teleskoplara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Jüpiter, 1990'lı yıllardan beri en çok uyduya sahip gezegen olarak biliniyordu.

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