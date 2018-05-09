Satın aldığımız yeni giysiler kullanmadan önce yıkanmalı mı?
Mümkünse.
Tekstil ürünlerinin günümüzdeki üretilme şekli geçmişte olduğundan bir haylı farklı. Satın aldığımız giysilerin büyük bir çoğunluğu örneğin pamuklu, ipek ya da keten gibi doğal kumaşlardan değil; yapay kimyasallarla kaplanmış ya da sağlıksız (kimi zaman da oldukça zararlı) şekilde üretilen kumaşlardan dikilmiş oluyor. Örneğin kırışmayan kumaşların üstünde kimyasal kaplamalar mevcut. ama sadece onlar değil neredeyse tüm kumaşların çeşitli nedenlerle birbirinden farklı kimyasallarla kaplandığını söyleyebiliriz.
Bunların en zararlılarından biri, aynı zamanda bir kanserojen olan formal dehit. Hatta en çok kullanıldığı kumaş turu de en sağlıklısı; doğal pamuklu kumaşlar. Pamuklular kırışmaya elverişli olduğu için çoğunlukla kırışma önleyici formaldehit reçinesiyle kaplanarak üretilir. Tabii ki cildimizin bu tür zararlı kimyasallarla temasa geçmesini önlemek gerekiyor.
Satın aldığınız her tekstil ürünü bu zararlı kimyasallardan tamamen arındıracağını iddia etmiyoruz ama yine de gitmeden önce yıkamanızda fayda var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle