SAS’ın Türkiye operasyonlarında önemli atama
SAS, Türkiye ve Orta Asya bölgelerinden sorumlu yeni Genel Müdürü olarak Tayfun Topkoç’u atadı.
Daha önce Türkiye ve Orta Doğu genelinde önemli üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan Topkoç, HP’de; HP Yazılım ve Çözümleri Orta Doğu Bölge Direktörü, HP Yazılım ve Çözümleri Türkiye Ülke Müdürü ve Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da Telekom, Enerji ve Üretimden Sorumlu Endüstri Direktörü olarak önemli çalışmalara imza attı. SAP’de BAE ve Umman Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, bu pazarlarda arka arkaya üç yıl boyunca çift haneli bir büyüme stratejisi yöneterek büyük bir başarıya imza atan Topkoç, 2015 ve 2017’de görev yaptığı ülkelerin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da en çok büyüme kaydeden bölgeler seçilmesini sağlamıştı. Tayfun Topkoç son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde Bee’ah Grup Dijital Direktörü olarak, grup genelinde dijital teknolojilerin çeşitlenmesinden ve kullanımının artmasından sorumluydu.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisansını tamamladıktan sonra Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği alanında yüksek lisans yapan Topkoç, ayrıca Koç Üniversitesi Executive MBA programını da başarıyla tamamladı.
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