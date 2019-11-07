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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Sarayköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

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Sarayköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Sarayköy Atatürk Ortaokulunda, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi" açıldı.

Okul bahçesindeki etkinlikte, çeşitli alanlarda 30 proje sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler, fuardaki projeleri inceledi. Öğrenciler, fuarı gezen davetlilere projeleri hakkında bilgi verdi.

Sergide 14 yaşındaki Hasan Yılmaz ve Ahmet Sinan Cirit'in yaptığı "Tembel Teneke" isimli robot ilgi odağı oldu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, robotun bluetooth özelliği ve android işletim sistemine sahip cep telefonu ile kumanda edilebildiğini söyledi.

Robotu 2 aylık bir sürede yaptıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu projemizde teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte insanların tembelleştiğini konu aldık. Tembelliği ve teknolojiyi birleştirerek böyle bir robot yapmaya karar verdik. Bluetooth cihazı ile kontrol edilebilen çöp kovası yaptık. Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bluetooth bağlantısı yoluyla çöp tenekesini yanımıza getiriyoruz. Önündeki sensöre de atacağımız çöpü göstererek çöp tenekesi kapağının otomatik açılmasını sağlıyoruz. Bu proje sadece üşengeç olan insanlar için değil, engelli insanların kullanımı için de kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz."

Etkinliğe Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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