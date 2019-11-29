Sarayköy'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Sergisi ilgi gördü
Sarayköy Tosunlar Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Sergisi" açıldı.
Sergi açılışına Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Birbirinden ilginç 30 projenin yer aldığı sergide öğrenciler projelerini tanıttı.
Öğrencilerden Meryem Korkaya, Orbey Komkeser ve danışman öğretmen Tosunlar Ortaokul Müdürü Musa Sarıtaş'ın yaptığı "Üzüm Suyu Çıkarma Makinesi" ilgi gördü. Okul Müdürü Musa Sarıtaş, projelerinin bağlarda rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi.
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