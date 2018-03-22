SAP yeni çözümlerini ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkardı

SAP’nin bulut servisi modeliyle sunduğu SAP® Cloud Platform’u müşterilerinin kolayca satın alabilmesi ve bağlanıp kullanabilmesi için oluşturduğu kullanım bazlı yeni iş modelini duyurdu.

Platformda yapılan güncellemeler arasında, müşterilerin kurumsal uygulamaları ve süreçleri mobil cihazları da kapsayacak şekilde kolayca genişletebilmelerini sağlayan yeni nesil SAP Cloud Platform SDK for iOS de yer alıyor.

SAP Bulut Platformu (SAP Cloud Platform), SAP’nin dijital inovasyon sistemi olan SAP Leonardo’nun temelini oluşturuyor. SAP Leonardo ve SAP Bulut platformu hızlı inovasyon imkanı sunuyor ve müşterilerini güçlendirerek onların 21. yüzyıla hazır, “akıllı kurumlar” haline gelmesini sağlıyor.

SAP Cloud Platform için oluşturulan yeni tüketim temelli ticari model, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için platform ve iş hizmetlerini yapılandırma ve kullanma süreçlerinde daha kolay müşteri deneyimi sunuyor.



SAP Cloud Platform Başkanı ve CTO’su Björn Goerke: “SAP Cloud Platform için sunduğumuz yeni tüketim temelli ticari model, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın SAP’nin giderek büyüyen platform ve iş hizmetleri portföyünü etkin bir biçimde kullanarak yenilikçi çözümler geliştirmelerini daha da kolaylaştırıyor. iOS için yeni SAP Bulut Platformu (iOS platformu için geliştirilen uygulamalar) ile sunduğumuz tüketici deneyimi ve mobil dağıtımdaki inovasyonlar şirketlere işlerini kurarken veya yeniden tanımlarken daha fazla özgürlük ve çeviklik sağlıyor.” dedi.

AKILLI KURUMLARIN TEMELİ: SAP BULUT PLATFORMU



Sunulan tüketim bazlı yeni iş modeli, SAP bulut platformu servislerini yapılandırma ve kullanma süreçlerinde daha kolay ve daha az işlem gerektiren müşteri deneyimi sunuyor. Bulut kredileri kolayca alınıyor ve mevcut SAP Cloud Platform servisleri tek bir provizyon paneli kullanılarak hızla aktive edilebiliyor. Bu da kullanıcılara kendi istedikleri şekilde ve hızda inovasyon yapma imkanı sağlıyor. Ek olarak, müşterinin bulut tüketimi ve bakiyesi üzerinde yapılan düzenli ölçüm, raporlama ve ayrıntılı muhasebe analizleri sayesinde yeni iş modeli her hizmetin kullanımında şeffaflık sağlıyor.

Bu da müşterilerin uygulamalar için ihtiyaç duydukları servisleri zamanında belirlemelerini, satın almalarını ve takip etmelerini kolaylaştırıyor.

SAP, Telekomünikasyon Şirketleri için ilk SAP Leonardo Sektör Hızlandırma Paketini Tanıttı

SAP, Mobil Dünya Kongresi’nde telekomünikasyon şirketleri için daha az risk ile daha hızlı inovasyon sağlamak üzere tasarlanmış yeni sektör hızlandırma paketini tanıttı. SAP Leonardo for Telecommunications, Telekominikasyon için SAP Leonardo paketi, şirketlerin tüm operasyonlarındaki risk marjlarını belirlemelerini; müşterileri, ürünleri ve ekipman kârlılığına ilişkin öngörü kazanmalarını; şirketin performans verilerine dayalı sonuçları tahmin etmelerini sağlayacak yeni nesil iş süreçlerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

SAP Leonardo, tasarım hizmetlerini, sektör lideri bulut platformunu ve uygulamalarını, iş süreçlerindeki derin uzmanlığını ve analitik, blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve makine öğrenimi gibi yenilikçi teknolojilerini birleştirerek dijital inovasyon için hızlı bir yol sunuyor.

SAP Leonardo for Telecommunications, telekomünikasyon şirketlerinin dijital dönüşüm gerçekleştirmesine yardımcı olarak gerçek-zamanlı, marj-odaklı işletmeler haline getiriyor. SAP Cloud Platform üzerinde çalışan, gelişmiş analitik yetenekleri ve öğrenen algoritmalar sayesinde telefon operatörlerinin ellerindeki verileri daha etkin kullanarak daha yüksek gelir ve daha düşük maliyetler elde etmelerini sağlayan SAP Big Data Margin Assurance (SAP büyük veri ile karlılık güvencesi) sektörel çözümü de bu paketin içinde yer alıyor. Bu hızlandırma paketi, telekomünikasyon şirketlerinin kullanıcı başına ortalama gelire dayalı bir iş modeli yerine, kullanıcı başına ayrı marja dayalı bir iş modeline geçmelerini, böylece işletmelerini tamamen kârlılığa odaklanarak yönetmelerini sağlıyor.

Telekomünikasyona ek olarak, SAP Leonardo Sektörel Hızlandırma Paketleri perakende, tüketici ürünleri, spor ve eğlence, seyahat ve ulaşım, kimyasallar, kamu hizmetleri, yaşam bilimleri, petrol ve gaz ve madencilik alanları için de mevcut.

SAP, BAĞLI ARAÇLAR İŞ AĞINA MASTERCARD, HERE VE POSTMATES’İ EKLEDİ

SAP, standartlara dayalı açık sistem çalışan servis pazarı SAP® Vehicles Network (SAP Araçlar İş Ağı) çözümüne yeni iş ortakları ve müşterileri ekledi. Yeni iş birlikleri ile SAP, MasterCard Corporation’ın “token” (ödeme anahtarı) bazlı yeni ve güvenli ödeme seçenekleri; HERE tarafından sunulan navigasyon yetenekleri ve Postmates’in talep bazlı ürün teslim servisleri sayesinde SAP Vehicles Network ile sunduğu servis portföyünü genişletti ve zenginleştirdi.

SAP Leonardo inovasyon platformunun parçası olan SAP Vehicles Network, motorlu taşıtların park, yakıt, gıda, navigasyon ve ödeme için akıllı ve otomatik servislere bağlanmasını sağlayarak, sürücülere maksimum düzeyde mobil deneyim yaşatıyor. Bu ağ üzerinden üyeler, sürücülere ve yolculara, kullandıkları cihaz ya da araçtan bağımsız olarak ulaşım hizmetleri sunabiliyor. Ağa üye şirketler ayrıca iş seyahatlerine ve bireysel kullanıma özel olarak geliştirilmiş farklı güvenli ulaşım hizmetleri de sunuyor.

SAP Concur masraf, seyahat ve fatura yönetimi alanında sunduğu çözümlerle dünya lideri konumunda. SAP Vehicles Network’ün Concur Masraf çözümü ile entegre olmasıyla, ağ işlemleri Concur Expense'e sorunsuzca geçirilerek raporlama ve geri ödeme süreci hızlandırılıyor. Entegrasyon, park etme ve yakıt ikmali de dahil olmak üzere seyahat gideri raporlamasını otomatik hale getirerek, iş ve bireysel seyahatlerde zaman alan ve manuel olan çok sayıda işlemi ortadan kaldırıyor. Entegrasyon ayrıca, Concur App Center’da (Concur Uygulama Merkezi) mevcut olacak.

SAP VE DEUTSCHE TELEKOM İŞ BİRLİĞİ NESNELERİN İNTERNETİ İLE GENİŞLİYOR

SAP, Mobil Dünya Kongresi’nde Deutsche Telekom ile iş birliğini gerçek-zamanlı lojistik yönetimi için Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümlerini de kapsayacak şekilde genişlettiğini de açıkladı. Şirketler, Deutsche Telekom’un Cihaz Yönetim Platformu ile SAP Cloud Platform arasındaki kusursuz arayüz üzerinde iş birliği yapacak. Deutsche Telekom, SAP Leonardo Nesnelerin İnterneti (IoT) hızlandırma paketlerini tamamlayıcı nitelikte, donanım ve servisleri de içeren kapsamlı paketler oluşturacak. İş birliğinin ilk hizmeti ise takip ve izleme senaryoları, durum görüntüleme ve Roambee Corp. destek hizmetleri ile dijital tedarik zincirini etkinleştirmek olacak.