SAP Türkiye'ye 3'üncü kez “En İyi İşveren” sertifikası

SAP Türkiye, bu yıl üçüncü kez Top Employers Institute tarafından “En İyi İşveren” sertifikasına layık görüldü. SAP Türkiye coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu için ayrı ayrı verilen “En İyi İşveren” sertifikalarını da alarak toplam 3 sertifika ile ödüllendirildi.

Top Employers Institute, her yıl uluslararası çapta düzenlediği araştırmayla; uçtan uca yetenek yönetimi süreçlerini başarıyla yürüten, çalışanları için keyifli bir çalışma ortamı ve yaratıcılığın, dinamizmin, çeşitliliğin önemli olduğu bir şirket kültürü oluşturan dünyanın öncü işverenlerini belirliyor. SAP, Top Employers Institute’un Global 2018 araştırmasına göre, aralarında Türkiye’nin de olduğu 22 ülkede “En İyi İşveren” sertifikasını alarak, İnsan Kaynakları uygulamalarında dünya liderliğini pekiştiriyor.

Top Employers Institute bu sertifika ile SAP’nin tüm dünyadaki çalışanları için iyi çalışma koşulları sağladığını ve yetenek gelişimlerine yönelik gösterdiği çabayı tescil ediyor. Şirketler sertifikayı alabilmek için oldukça titiz ve tarafsız bir araştırmaya tabi tutuluyor ve insan kaynakları yaklaşımını inceleyen kapsamlı bir denetim ile şirket, yetenek stratejisi, işgücü planlaması, işe yerleştirme, öğrenme ve gelişim, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, sunulan yan haklar ve avantajlar, kurum kültürü gibi alanlarda değerlendiriliyor. Araştırma kapsamında uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerinin analiz edildiği SAP, koşulları doğrulayarak, dünyanın en iyi işverenleri arasında yer aldı.

Üç yıldır üst üste “En İyi İşveren” seçildikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirten SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç;

“SAP olarak değişime kayıtsız kalmıyor hatta değişimin öncüsü olarak dünyayı daha yaşanabilecek bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. İnsan Kaynakları mottomuz “Gelecek Bugün”. Dijital çağda veriye bağlı karar alma ihtiyacı kaçınılmaz… İnsan Kaynakları Departmanı olarak elimizdeki en büyük veri en değerli kaynağımıza yani çalışanlarımıza ait. İnsan Kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz gibi insan odaklı uygulamalarımızı da çeşitlendirmeye devam ediyoruz. İnsan kaynakları yönetimine getirdiğimiz yenilikçi yaklaşım bizlere takdirin ve ödüllendirmenin önemli olduğu, sağlık, aile hayatı, spor, sosyalleşme gibi konulara önem veren, iş ve özel hayat dengesini gözeten, takım ruhu ile hareket eden bir şirket kültürü yaratma imkanı tanıyor. Böyle değerli bir ödüle layık görülmek, bu kültürü oluşturmada önemli rol oynayan İnsan Kaynakları için büyük bir başarı” dedi.