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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.12.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

SAP Türkiye'den ücretsiz eğitim programı

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SAP Türkiye'den ücretsiz eğitim programı

SAP, yeni mezun gençlere eğitim ve istihdam fırsatı sunan ‘SAP Genç Profesyoneller Programı’nı Ankara’da başlattığını duyurdu. SAP’nin global olarak hayata geçirdiği SAP Genç Profesyoneller Programı, üniversite mezunu gençlere gelişim planına dayalı 2 - 3 aylık ücretsiz bir eğitim sunuyor.

10 yıl gibi kısa bir zaman içinde en hızlı büyüyen mesleklerin %75’i STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında kullanılacak yetkinlikler gerektiriyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla kurumlarda teknik becerileri gelişmiş çalışanlara duyulan ihtiyaç da giderek artıyor. Bu ihtiyaca odaklanan SAP Türkiye, pek çok gencin hayatını değiştirecek ‘SAP Genç Profesyoneller Programı’nı şimdi de Ankara’da başlatıyor. 

SAP, 2012 yılında kurduğu SAP Eğitim ve Geliştirme Enstitüsü (SAP Training and Development Institute-TDI) ile gençlere sürdürülebilir çalışma olanakları yaratmayı desteklemekte ve faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır. SAP Eğitim ve Geliştirme Enstitüsü tarafından yürütülen ‘SAP Genç Profesyoneller Programı’ kapsamında bugüne dek dünya genelinde 22 ülkede 2130’dan fazla genç eğitim aldı ve bu gençlerin %99’u SAP iş ortaklarında ya da müşterilerinde istihdam edildi. 

Program, SAP’nin en son inovasyonlarına odaklanarak SAP çözümlerine dair teknik ve fonksiyonel eğitimler içermenin yanı sıra iletişim, sunum, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel becerilerin gelişimini de destekliyor. Ayrıca program, mezun olduktan sonra 3 yıl içerisinde iş arayışında olan ya da niteliklerine uygun bir işe giremeyen gençlere sunduğu eğitim ve istihdam fırsatı ile ön plana çıkıyor. 

Gençlere yönelik sunduğu ücretsiz eğitim programının ardından işe yerleştirme konusunda da sorumluluk üstlenen SAP Türkiye, Genç Profesyoneller Programı ile hem SAP’nin bilgi, deneyim ve uzmanlığını yeni mezun gençlere aktarmayı, hem de teknik ve uzman işgücü yetiştirilmesine destek olmayı hedefliyor. 

Türkiye’deki ilk programa katılan 25 genç, 3 ay süren SAP Sales Cloud ve SAP Commerce Cloud odaklı eğitimlerini tamamlayarak, SAP’nin global sertifikalarını aldılar ve bu gençler SAP iş ortaklarında ve müşterilerinde istihdam edildiler. 7 Aralık itibariyle Ankara’da Türk Kızılay’ının “Eğitim Destek Sponsorluğu” ile Etimesgut Yerleşkesinde gerçekleşecek eğitimlerde 25 genç, SAP’nin yeni nesil ERP çözümü olan S/4HANA’ya odaklanacak. Bu program sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcıların, SAP S/4HANA Uygulama Senaryoları Tasarlama ve SAP Projesi Etkinleştirilmesi alanlarında sertifikalarını alarak SAP ekosisteminde istihdam edilmeleri hedefleniyor. 

McKinsey Raporu’na göre, 2020 yılında dünya genelinde özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bilgisine sahip 40 milyon yüksek vasıflı çalışana ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle teknik bilgi sağlayan ve istihdama yönelik eğitim programları büyük önem taşıyor. Gençlerin bu potansiyeline önem veren SAP, yeni nesil yeteneklerin geliştirilmesine yönelik global çapta programlar yürütüyor. 

Türkiye’nin en değerli kaynaklarından birinin teknolojik gelişmelere meraklı genç bir nüfus olduğuna dikkat çeken SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, program hakkında şunları söyledi, “SAP Türkiye’nin 16 yılı aşkın tarihinde imza attığı en büyük eğitim yatırımı olan SAP Genç Profesyoneller Programı’nı 2018 itibarıyla hayata geçirdik. Bu programın içeriği; gençlere öğrenmeyi, sorgulamayı, problemi teşhis edebilmeyi, yeni bilgiler keşfetmeyi ve çözüm odaklı düşünebilmeyi kazandırmak üzere tasarlandı. İnanılanın aksine değer teknolojinin kendisi değil, o teknolojiyi kullanarak yarattığımız çözümler. Dolayısıyla teknoloji tüketen değil, üreten bir toplum olabilmek adına ülkemizde üretilen yazılımları pazara sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. SAP, Türkiye’yi yakın coğrafyada teknoloji ve inovasyon merkez üssü olarak gördüğü için 2013 yılında bir geliştirme merkezi kuran ilk global yazılım şirketi oldu. SAP’nin büyük veri üzerine geliştirme yapan 5 merkezinden biri olan ve İstanbul Teknopark’ta kurulan SAP Geliştirme Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından yazılan Data Hub ürünü bugün tüm dünyaya Türkiye’den ihraç ediliyor. SAP Genç Profesyoneller Programı’yla da hedefimiz; dijital ekonomide ileri teknolojiler alanında teknik uzmanlığa sahip gençler yetiştirmek ve ülkemiz için fark yaratacak bu programın sürdürülebilir bir yapıya kavuşarak daha fazla gence ulaşmasını sağlamak.”

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