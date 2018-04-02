SAP Türkiye ve SAP SEFA Bölgesi yeni Pazarlama Direktörü Özlem Kestioğlu Özel oldu

İçinde İspanya, Türkiye, Portekiz, İsrail ve Fransızca konuşan Afrika ülkelerinin olduğu bölgede stratejik büyüme planlarının oluşturulmasından ve pazarlama operasyonlarından sorumlu olacak Özlem Kestioğlu Özel, özellikle globaldeki dijital dönüşümün ve müşteri odaklı yaklaşımın bir parçası olarak geliştireceği dijital pazarlama stratejileri ile bölgenin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak. Bölgesel sorumluluğun yanında aynı zamanda SAP Türkiye’nin Pazarlama Direktörü olarak görev alacak Özlem Kestioğlu Özel, inovatif pazarlama stratejileri geliştirerek Türkiye’de yeni iş alanları oluşturulmasına odaklanacak.

Bilişim teknolojileri endüstrisinde 20 yıla yakın derin bir deneyime sahip olan Özlem Kestioğlu Özel, kariyerine SAP’de başladıktan sonra Oracle, Koç Sistem ve Accenture gibi uluslararası şirketlerde üst düzey rollerde görev aldı. Accenture’da Üretim, Tüketim, Perakende ve Ulaştırma sektörlerinden sorumlu şirket ortağı ve Ülke Müdürü olarak pek çok dijital dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan Özlem Kestioğlu Özel, SAP’ye katılmadan önce GrowRide Danışmanlık’ın kurucu ortağı ve Genel Müdürü olarak, önde gelen Türk Teknoloji girişimlerinin globalleşme ve büyüme stratejilerini oluşturdu.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özlem Kestioğlu Özel, toplumsal gönüllülük çalışmaları kapsamında birçok Teknoloji kuluçka merkezinde aktif mentorluk ve danışmanlık yapmakta. Ayrıca kadının ekonomide daha fazla pay sahibi olabilmesi için kadınları geliştiren, cesaretlendiren ve ilham veren platformlarda gönüllü olarak görev almakta. Halen WeConnect bünyesinde kadın sahipliğindeki girişimlere mentorluk yapmakta olup, aynı zamanda TurkishWin ve Binyaprak yönetim kurulu danışmanıdır.