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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

SAP Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

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SAP Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini buldu
Fotoğraf: SAP Türkiye

Her yıl geleneksel hale gelen ve yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ve dijital dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2019 sahiplerini buldu. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını, sektör liderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren SAP Executive Summit’te, Ödül Töreni’nin yanı sıra geleceğin inovatif teknolojileri ve SAP’nin bu yolculukta sunduğu yol haritası masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış oturumunda konuşan SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis, deneyim ekonomisinin önemini ortaya koyan çarpıcı rakamları katılımcılar ile paylaştı.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, düzenlediği SAP Executive Summit’te Türkiye’nin önde gelen şirketlerini ve iş dünyasının liderlerini buluşturdu. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği zirvede SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis ve SAP Global Başkan Yardımcısı, İnovasyon Evangelisti ve Fütürist Tom Raftery açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'nin Liderleri Anlatıyor" özel oturumunda Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı kurumlarının dijital dönüşüm yolculuğunu ve bu süreçteki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. SAP’nin iş ortaklarından Detaysoft’un Ana Sponsor, Çözümevi’nin Platin Sponsor olduğu zirvede BTC Bilişim Hizmetleri, Renova ve Vektora ise Altın Sponsor olarak yer aldı. 

Başarılı projelerin ödüllendirildiği zirvede “SAP Kalite Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül alan şirketler ve iş ortakları şu şekilde: 

İş Süreçleri Dönüşümü Kategorisi

Altın Ödülü: SOCAR Türkiye

SAP İş Ortağı: SAP Dijital İş Servisleri

Gümüş Ödülü: Hasçelik

SAP İş Ortağı: itelligence

Bronz Ödülü: Kale Holding

SAP İş Ortağı: Vektora 

Bulut Dönüşümü Kategorisi

Altın Ödülü: Çalık Holding

SAP İş Ortağı: itelligence

Gümüş Ödül: Penti Giyim

İş Ortağı: itelligence

Bronz:Brisa Bridgestone Sabancı

SAP İş Ortağı: Varucon 

İnovasyon Kategorisi

Altın Ödülü: Bozankaya Otomotiv

SAP İş Ortağı: Vektora

Gümüş Ödülü: SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding

SAP İş Ortağı: BTC Bilişim Hizmetleri

Bronze Ödülü: Borusan Otomotiv

SAP İş Ortağı: Detaysoft 

Hız Kategorisi

Altın Ödülü: Martur Fombak International

Gümüş Ödülü: Oyak Maden Metalürji

SAP İş Ortağı: Ernst & Young

Bronz Ödülü: Astay Gayrimenkul İnşaat

SAP İş Ortağı: Çözümevi 

Yılın Akıllı İşletmeler Özel Ödülü: Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, içinde bulunduğumuz dijital çağda gençlere yeni yetkinlikler kazandıracak programlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Gelişen teknoloji ile farklı iş alanları ve yeni meslekler doğuyor. Bu nedenle gençlerimizi çağın ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdama katkı sağlamak için Genç Profesyoneller Programı’nı 2018 yılından beri Türkiye’de hayata geçiriyoruz. Üniversiteden yeni mezun olan gençlere SAP uzmanlığı sağlayan hızlandırılmış bir eğitim programı sunuyor ve ekosistemimizde istihdam fırsatı sağlıyoruz. SAP’nin yeni nesil ERP çözümü, büyük veri ve elektronik ticaret gibi ileri teknolojileri kapsayan farklı alanlarda bu eğitimleri İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te olmak üzere üç farklı ilde hayata geçirdik. Bugüne kadar 75 genç, SAP’nin 2 adet uluslararası sertifikası aldı, ‘SAP Danışmanı’ unvanıyla istihdam edildi. Programın, SAP’nin Büyük Veri teknolojilerine odaklanan 4. etabı Ankara’da devam ediyor.” dedi. 

Mezun olma fırsatına kavuşamamış gençlere eğitim fırsatı

SAP’nin global kurumsal sosyal sorumluluk girişimi olan “Bugünün Dijital Yetenekleri” hakkında da bilgi veren Candan, bu çalışma ile çocuk ve gençlere kod yazma becerileri kazandırdıklarını söyledi. Candan, “Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun gençleri hedefliyoruz. Ancak mezun olma fırsatına kavuşamamış yetenekler de var. Bugünün Dijital Yetenekleri global girişiminin bir parçası olarak 22 dezavantajlı gencin katıldığı bir Kodlama Kampı’nı Gaziantep’te hayata geçirdik. Katılımcılar, Web Geliştirme ve SAP teknolojilerine yönelik kapsamlı bir eğitim aldı.” şeklinde konuştu.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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