SAP Türkiye Kalite Ödülleri sahiplerini buldu
Her yıl geleneksel hale gelen ve yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ve dijital dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2019 sahiplerini buldu. Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını, sektör liderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren SAP Executive Summit’te, Ödül Töreni’nin yanı sıra geleceğin inovatif teknolojileri ve SAP’nin bu yolculukta sunduğu yol haritası masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış oturumunda konuşan SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis, deneyim ekonomisinin önemini ortaya koyan çarpıcı rakamları katılımcılar ile paylaştı.
Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, düzenlediği SAP Executive Summit’te Türkiye’nin önde gelen şirketlerini ve iş dünyasının liderlerini buluşturdu. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği zirvede SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis ve SAP Global Başkan Yardımcısı, İnovasyon Evangelisti ve Fütürist Tom Raftery açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'nin Liderleri Anlatıyor" özel oturumunda Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı kurumlarının dijital dönüşüm yolculuğunu ve bu süreçteki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. SAP’nin iş ortaklarından Detaysoft’un Ana Sponsor, Çözümevi’nin Platin Sponsor olduğu zirvede BTC Bilişim Hizmetleri, Renova ve Vektora ise Altın Sponsor olarak yer aldı.
Başarılı projelerin ödüllendirildiği zirvede “SAP Kalite Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül alan şirketler ve iş ortakları şu şekilde:
İş Süreçleri Dönüşümü Kategorisi
Altın Ödülü: SOCAR Türkiye
SAP İş Ortağı: SAP Dijital İş Servisleri
Gümüş Ödülü: Hasçelik
SAP İş Ortağı: itelligence
Bronz Ödülü: Kale Holding
SAP İş Ortağı: Vektora
Bulut Dönüşümü Kategorisi
Altın Ödülü: Çalık Holding
SAP İş Ortağı: itelligence
Gümüş Ödül: Penti Giyim
İş Ortağı: itelligence
Bronz:Brisa Bridgestone Sabancı
SAP İş Ortağı: Varucon
İnovasyon Kategorisi
Altın Ödülü: Bozankaya Otomotiv
SAP İş Ortağı: Vektora
Gümüş Ödülü: SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding
SAP İş Ortağı: BTC Bilişim Hizmetleri
Bronze Ödülü: Borusan Otomotiv
SAP İş Ortağı: Detaysoft
Hız Kategorisi
Altın Ödülü: Martur Fombak International
Gümüş Ödülü: Oyak Maden Metalürji
SAP İş Ortağı: Ernst & Young
Bronz Ödülü: Astay Gayrimenkul İnşaat
SAP İş Ortağı: Çözümevi
Yılın Akıllı İşletmeler Özel Ödülü: Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, içinde bulunduğumuz dijital çağda gençlere yeni yetkinlikler kazandıracak programlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Gelişen teknoloji ile farklı iş alanları ve yeni meslekler doğuyor. Bu nedenle gençlerimizi çağın ihtiyaç duyduğu becerilerle donatmak, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdama katkı sağlamak için Genç Profesyoneller Programı’nı 2018 yılından beri Türkiye’de hayata geçiriyoruz. Üniversiteden yeni mezun olan gençlere SAP uzmanlığı sağlayan hızlandırılmış bir eğitim programı sunuyor ve ekosistemimizde istihdam fırsatı sağlıyoruz. SAP’nin yeni nesil ERP çözümü, büyük veri ve elektronik ticaret gibi ileri teknolojileri kapsayan farklı alanlarda bu eğitimleri İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te olmak üzere üç farklı ilde hayata geçirdik. Bugüne kadar 75 genç, SAP’nin 2 adet uluslararası sertifikası aldı, ‘SAP Danışmanı’ unvanıyla istihdam edildi. Programın, SAP’nin Büyük Veri teknolojilerine odaklanan 4. etabı Ankara’da devam ediyor.” dedi.
Mezun olma fırsatına kavuşamamış gençlere eğitim fırsatı
SAP’nin global kurumsal sosyal sorumluluk girişimi olan “Bugünün Dijital Yetenekleri” hakkında da bilgi veren Candan, bu çalışma ile çocuk ve gençlere kod yazma becerileri kazandırdıklarını söyledi. Candan, “Genç Profesyoneller Programı ile üniversiteden yeni mezun gençleri hedefliyoruz. Ancak mezun olma fırsatına kavuşamamış yetenekler de var. Bugünün Dijital Yetenekleri global girişiminin bir parçası olarak 22 dezavantajlı gencin katıldığı bir Kodlama Kampı’nı Gaziantep’te hayata geçirdik. Katılımcılar, Web Geliştirme ve SAP teknolojilerine yönelik kapsamlı bir eğitim aldı.” şeklinde konuştu.
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