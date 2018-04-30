SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç’e yeni görev
SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnovasyon ve Dijital İş Hizmetleri Bölümlerinin İK Direktörlüğü'ne Hande Genç atandı.
Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP’nin Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (Güney EMEA) bölgelerinden sorumlu olmak üzere, İnovasyon ve Dijital Hizmetler Bölümleri İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne, SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hande Genç atandı. Genç, SAP Güney EMEA Bölgesi İnovasyon Başkanı Carlos Diaz liderliğinde şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyacı olan SAP Leonardo, Analitikler (Analytics) ve SAP’nin endüstrilere yönelik özel çözümlerini kapsayan son teknolojileri üzerinde çalışan İnovasyon Bölümü’ndeki görevini 1 Ekim 2017’den bu yana yürütüyor. Bu görevine ek olarak; SAP Güney EMEA Bölgesi Global Hizmetler ve Destek Başkanı Augusta Spinelli liderliğinde yürütülen proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri alanından sorumlu Dijital İş Hizmetleri Bölümü’nün de İnsan Kaynakları Direktörlüğünü devralan Genç, bu görevine de 1 Nisan 2018 itibarıyla başladı.
Hande Genç, yeni bölgesel sorumluluklarının yanı sıra 2003’ten bu yana sürdürdüğü SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine de devam edecek.
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