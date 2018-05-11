SAP SE, 2018 birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Callidus’un satın alımı ve güçlü operasyonel ivme ile 2018 öngörülerini yükselten SAP, IFRS dışı bulut aboneliklerinin ve destek gelirinin sabit kurlarla 4,95 milyar Euro - 5,15 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor. IFRS dışı bulut ve yazılım gelirlerinin ise sabit kurlarla 20,85 milyar Euro - 21,25 milyar Euro aralığında olması bekleniyor.

SAP SE CEO’su Bill McDermott, 2018 birinci çeyrek sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu; “SAP; buluttaki hızlı büyümesi, güçlü yazılım satışları ve faaliyet gelirindeki genişleme ile ivme kazanmayı sürdürüyor. Bir kez daha gördük ki en zorlu karşılaştırmalarda bile S/4HANA şirketimize büyük pazar payları kazandırmaya devam etti. Öngörülebilir gelirlerin giderek artmasıyla, beklentilerimizin çok ötesinde olan kârlılığımız, hissedarlarımızın şirketimize daha da büyük bir güven duymasını sağlıyor. SAP, bu güçlü konumu sayesinde CRM gibi pazarlarda her zamankinden daha cesaretli olacak.”

Yeni bulut kontrat satışları[1] ilk çeyrekte %14 (sabit kurlarla %25) arttı ve 245 milyon Euro’ya ulaştı. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 artarak 1,07 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı ve sabit kurlarla%31 (IFRS dışı) artış kaydedildi. Yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 azalarak 625 milyon Euro (IFRS) oldu ve sabit kurlarla %2 (IFRS dışı) düştü. Yeni bulut ve yazılım lisans kontrat satışları[2] birinci çeyrekte geçen yıla oranla sabit kurlarla %10 arttı. Bulut ve yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 artışla 4,35 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı ve sabit kurlarla %9 (IFRS dışı) arttı. Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kalarak 5,26 milyar Euro (IFRS) olarak gerçekleşti ve sabit kurlarla ise %9 yükseldi (IFRS dışı).

SAP’nin hızla genişleyen bulut iş kolu ve destek gelirlerindeki güçlü büyüme, daha öngörülebilir gelirlerin payını artırmaya devam etti. Bulut aboneliklerinin & destek gelirlerinin ve yazılım destek gelirlerinin tamamı ilk çeyrekte toplam gelir içindeki payını %2 artırarak %71’e ulaştı ve ilk defa %70’i aştı.

Birinci çeyrek faaliyet kârı yıldan yıla %52 artışla 1,03 milyar Euro olurken (IFRS), sabit kurlarla %14 (IFRS dışı) artış gerçekleşti. Ocak 2018’de duyurulduğu gibi, şirket 2018’de IFRS 15’i benimsemesi ile gelirlerinde ve kârlılığında pozitif bir etki bekliyor. Birinci çeyrekte bu durumun SAP’nin faaliyet kârı üzerindeki pozitif etkisi 44 milyon Euro civarında gerçekleşti. Hisse başı kazanç %37 artarak 0,59 Euro (IFRS) ve %1 düşerek 0,73 Euro (IFRS dışı) oldu.

Birinci çeyrek için faaliyetlerden elde edilen nakit akışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşerek 2,58 milyar Euro oldu. Serbest nakit akışı yıldan yıla %17 azalarak 2,15 milyar Euro’ya geriledi. Serbest nakit akışındaki azalmanın temel nedeni, yüksek vergi ödemeleri ve kur dalgalanmalarıyla birlikte önceki yıla kıyasla yatırım harcamalarındaki artış oldu. Birinci çeyreğin sonu itibarıyla net likidite bir önceki yıla kıyasla 1 milyar Euro iyileşme göstererek 546 milyon Euro oldu.