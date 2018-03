SAP Forum Ankara kamu sektörünü teknolojiyle buluşturdu

Bu yılki SAP Forum Ankara’nın açılışını Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’la yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan şu noktalara değindi ‘‘ Bundan 50 yıl önce kurumların ortalama yaşam süresi 75 yıl iken günümüzde bu süre 15 yıla indi. 2000’li yıllarda Forbes 500 listesinde yer alan kurumların yarısından fazlası bugün iş dünyasında değil. Bugün ancak süreçlerine yeni nesil teknolojileri entegre edebilen kurumlar hayatta kalıyor. Türkiye’de son yıllarda hem kamu hem de özel sektörde dijital dönüşüm neredeyse tüm kurumların odağında. SAP Türkiye olarak Aselsan, IETT, Milli Savunma Bakanlığı, TİM, Türkiye Petrolleri, Eti Maden, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi birçok önemli kurumun dijital dönüşüm yolculuğunda yenilikçi teknolojilerimizle en yakın iş ortağı olarak çalıştık. Bu kurumların sadeleşme ve inovasyon sayesinde ihracat gelirlerini artırdıklarını gururla izliyoruz. 150 milyon bulut kullanıcısı ile dünyanın en fazla bulut kullanıcısına sahip şirket olarak bağlan kullan metodu sayesinde müşterilerimizin iş süreçlerini daha esnek ve hızlı hale getiriyoruz. Gelirleri yükselten, maliyetleri azaltan yeni iş modelleri yaratmak, müşteri deneyimini ve nitelikli iş gücünü merkeze yerleştirmek günümüzün rekabetçi şartlarında son derece önemli. Bu bakış açısıyla SAP’nin global ölçekte yürüttüğü Genç Yetenekler Programı’nı Türkiye’de başlatmaktan ve dijital dönüşümün öncüsü olacak gençleri yetiştirmekten mutluluk duyuyoruz ’’dedi.

SAP’nin büyük veri yönetimi çözümünün geliştirdiği dünyadaki 3 merkezden biri Türkiye’de!

Candan sözlerine şöyle devam etti ‘‘SAP Türkiye olarak ülkemizin global arenada gücüne güç katmak için önemli adımlar atıyoruz. SAP’nin 180 ülkede faaliyeti mevcut, 20 ülkede Ar-Ge Merkezi bulunuyor; bunlardan biri de Türkiye’de. SAP, bu yatırımı Türkiye’yi yakın coğrafyada teknoloji ve inovasyonda merkez üssü olarak gördüğü için 2014 yılında yaptı. İstanbul Teknoparkta’ki SAP Geliştirme Merkezi’miz SAP’nin büyük veri yönetim çözümlerinin geliştirildiği dünyadaki 3 geliştirme merkezinden biri. Dünyayı dönüştürecek bu önemli değişimlere yön veren Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım ve teknolojileri buradan dünyaya ihraç ediyoruz.’’

Candan son olarak ‘‘ SAP, 2017 yılında toplam 15 bin gencin kodlama ile buluşmasını sağlayan Mülteci Kod Haftası’nı dünyanın dokuz ülkesinde hayata geçirdi.Projenin Türkiye ayağında Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak,Kızılay Toplum Merkez’lerinde gönüllü eğitmenleri eğittik ve bu sayede yüzlerce dezavantajlı çocuk ve gence dijital okuryazarlık ile tanıştırdık’’ dedi.

Dünyanın önde gelen insani yardım kuruşlarından Türk Kızılayı’nın SAP Kurumsal Yazılım Çözümü ile geleceğe hazırlık yapmak, öğrenen sistemleri kullanarak daha hızlı ve çevik bir yapıya sahip olmak için bu teknoloji dönüşüm projesine imza attığını belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise şunları söyledi; ‘‘Dünya değişiyor. Artık büyük balık olmak yetmiyor, hızlı balık olmak gerekiyor. Bunun için de şartları dinamik olarak izlemek zorundasınız. Bir insani yardım kurumu olarak ana görevimiz toplumun mukavemetini artırmak ve değer yaratmak. Bunu yapmak için tüm paydaşlarımızı ve faydalanıcılarımızı da dinamik olarak takip etmemiz gerekiyor. Lojistik süreçleri zaman ile yarışarak doğru yönetmek çok kritik. 1300 hastanenin kapısına her gün 9-10 bin ünite kan götürüyoruz. Ve bunun için ihtiyaç anında o kanın o hastanenin dolabında bulunması gerekiyor. 300 toplama noktamız var. Bunun kışı, Ramazan’ı, tatili var. Tüm davranışları anlık ölçmemiz ve yönetmemiz gerekiyor. Bu manuel olarak takip edebilmek mümkün değil. Riskleri azaltan ve afetleri öngören bir yapıya bürünmemiz gerekiyor. Bilgi teknolojilerinin bu anlamda afet yönetiminde çok önemli bir rolü bulunuyor. Bugün geçmiş veriyi ve güncel veriyi yönetmek artık önemli değil. Önemli olan veriyi anlık olarak analiz ederek geleceği ön görmek. Karşıdan gelen dalgayı tahmin edemezsek, dalga bizi aşar. Daha fazla insanın derdine derman olabilmek için süreçlerimizi yeniden tanımladık ve yeni nesil teknolojiler ile yönetme kararını aldık. Süreçlerimizin nasıl dijitalleştirileceğine dair bir yol haritası belirledik. Çözüm ortağımız da SAP Türkiye oldu.’’ dedi.

Kınık sözlerini şöyle sürdürdü ‘‘Bugün dünyada açlıktan her yıl 14 milyon insan ölüyor. Her gece 980 milyon kişini başını yastığa aç koyuyor. Türk Kızılayı olarak geçen sene 18.6 milyon insana yardım eli uzattık.Toplum için çalışan bir yardım örgütü olarak önümüzdeki on yıllarda daha fazla insana yardım eli uzatmamıza imkan sağlayacak teknoloji yatırımını yaptık. 2018 için hedefimizi büyüttük. SAP Türkiye ile hayata geçirdiğimiz proje sayesinde bu yıl hedefimiz 31 Milyon kişiye yardım eli uzatmak.’’

Türkiye’nin öncü kurumları akıllı kurumlara dönüşüyor

SAP Forum Ankara’da ayrıca TOFAŞ, Akfen Holding, Güvenal Gaz, Bereket Enerji, İETT, İGDAŞ, Merih Asansör, Türk Telekom International, Üstünberk Holding, ve daha bir çok farklı sektörden öncü kurumun hayata geçirdiği SAP projeleri ve ilham verici başarı hikayeleri de katılımcılarla paylaşıldı.

SAP Forum Ankara deneyim alanlarında ise yine SAP’nin en yenilikçi teknolojiyi içeren çözümleri sergilendi. Katılımcılar, SAP’nin yönetim kurulu odalarını dijitalleştiren analitik çözümü SAP Digital Boardroom’un (SAP Dijital Yönetim Kurulu) son versiyonunu,Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti platformu, satın alma platformu ve servis yönetim platformunun bütünleşik olarak sunulduğu SAP Dijital Fabrika çözümünü ve yeni nesil dijital eğitim platformu SAP Learning HUB’ı deneyimleme fırsatı buldu.

İş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu

Ana sponsorluğunu MBIS, Platin sponsorluğunu MDSAP, Altın sponsorluğunu ise Acron, BTC, Çözümevi, Detaysoft, IBM, Innova, SUSE ve Vektora’nın üstlendi SAP Forum Ankara’da iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden olan “Yılın SAP Projeleri Ödülleri de düzenlenen törenle sahiplerini buldu;

Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü Türk Kızılayı, Yılın Kurumsal Dönüşüm Ödülü’nü TİM, Yılın Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü İGDAŞ, Yılın Teknoloji Dönüşümü Ödülü TOFAŞ, Yılın Endüstri 4.0 Ödülü’nü Üstünberk Holding, Yılın Özel Sektör Dijital Dönüşüm Ödülü’nü Güvenal Gaz, Yılın Özel Sektör S/4 HANA Dönüşüm Ödülü’nü Merih Asansör aldı.

TİM Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Demir Murat Aksoy ödül töreninde şunları kaydetti ‘‘ İhracat, ülkemizin ekonomik anlamda güçlenmesinin yanı sıra global rekabet gücünün artması açısından büyük önem taşıyor. TİM, bünyesinde 13 genel sekreterlik ve 60 ihracatçı birliği barındıran, 70 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden ve yaklaşık 1200 personelin çalıştığı büyük bir yapıdır, ana misyonu ülkemizin ihracatını artırmaya dönük faaliyetlerde bulunmak olan TİM'in, bünyesindeki tüm ihracatçı birlikleriyle ve tüm birimleriyle entegre hareket etmesi kritik öneme sahip. Bu hedefle; bütünleşik, tüm birimleriyle koordinasyon halinde haberleşebilen entegre tek bir teknoloji yazılım ve donanım altyapısına sahip olmak için 2017 başında başlattığımız SAP kurumsal dijital dönüşüm projemizin modüllerini önemli ölçüde canlıya almaktan gurur duyuyoruz.” dedi