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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.06.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

SAP Deneyim Merkezi hizmete açıldı

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SAP Deneyim Merkezi hizmete açıldı

SAP Deneyim Merkezi’nde Sanal Gerçeklik, Öğrenen Makineler, Yapay Zeka ve Blockchain gibi teknolojiler kullanarak oluşturulmuş örnek senaryolar yer alıyor.

SAP Türkiye’nin, İstanbul Teknopark’ta 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren SAP Geliştirme Merkezi içinde hayata geçirdiği SAP Deneyim Merkezi’nde Sanal Gerçeklik, Öğrenen Makineler, Yapay Zekâ ve Blockchain gibi yenilikçi teknolojiler kullanarak oluşturulmuş örnek senaryolar yer alıyor. 

SAP Deneyim Merkezi, şirketlere teknolojiyi kullanarak birer akıllı işletmeye dönüşmenin artık kaçınılmaz olduğu yeni dijital dünyada yol gösterecek. SAP’nin iş ortaklarından Detaysoft, Innova, MBIS’in desteğiyle hayata geçirilen merkez, Türkiye’deki ve bölgedeki SAP ekosistemini bir araya getirerek, inovatif fikirler geliştirmek için de benzersiz bir deneyim üssü görevini üstlenecek. 

Türk şirketlerinin dijital dönüşüm süreçlerindeki ihtiyaçlarına odaklanarak tasarlanan SAP Deneyim Merkezi’nde şirketler, “Model bir İşletme” üzerinden ileri teknolojileri kendi iş süreçlerine nasıl adapte edebileceklerini somut olarak gözlemleyerek, Türkiye’ye katma değer sağlayacak yeni iş fikirleri geliştirebilecek. 

Yeni deneyim merkezi ile her geçen gün büyüyen SAP ekosisteminin ülkemiz için daha fazla değer üreteceğini vurgulayan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Türkiye’deki yeni yatırımımızla yenilikçi teknolojilerimizi ve çözümlerimizi deneyimleme fırsatını sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. SAP Deneyim Merkezi’nde SAP’nin dünyada 437 binden fazla müşterisinden aldığı ilham ve tecrübeyle geliştirdiği projeler ve ideal senaryolar yer alıyor. Bu merkez ile dijital dönüşüm süreçlerinde yol arkadaşlığı yaptığımız Akıllı İşletmelerin işlerini daha iyi yapmak için yeni nesil teknolojileri nasıl birbirine entegre ettiklerini ziyaretçilerimizin gözünde canlandırmaya çalışıyoruz. Bu sayede de deneyimin gücünden aldığımız ilhamı Türkiye’deki müşterilerimizle birlikte yenilikçi iş fikirlerine dönüştüreceğiz. Ayrıca müşterilerimiz, teknolojinin getirdiği hızlı dönüşümün ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılayacak ve ekosisteminin geleceğini şekillendirecek. Dijital dönüşüm yolculuğunu bizlerle beraber şekillendirmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları bu merkeze davet ediyoruz.” diye konuştu.  

“20 mühendisi işe alacağız”

Türkiye’nin önemli bir inovasyon üssü olduğunu vurgulayarak SAP’nin yatırımlarına devam ettiğinin altını çizen Silva, Türkiye’nin çok hızlı büyüyen bir pazar ve SAP içerisinde geniş bir ekosisteme sahip ülkeler içerisinde yer aldığını söyledi. Silva, SAP’nin Türkiye’deki yatırımlarını sadece teknolojiye değil istihdama da yaptığını vurgulayarak ileri teknolojiler geliştirecek 20 mühendisi yakın zamanda işe alacaklarının müjdesini de verdi. 

Silva açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bir otomotiv şirketi 1 kişiyi istihdam ettiğinde bu şirketin iş yaptığı ortaklara etkisiyle sektörde 7 kişiye daha iş imkânı sağlanıyor. Bunu SAP ekosistemi için düşünürsek işe aldığımız her bir kişinin istihdama en az 20 kişilik katkısı oluyor. Yani Türkiye'de bir kişiyi işe aldığımızda bu ekosistemde 20 kişiye daha istihdam yaratılması anlamına geliyor.” 

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