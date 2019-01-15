Sandisk'ten süper hızlı SSD
Western Digital'in sahibi olduğu dünyanın önde gelen depolama birimi üreticilerinden Sandisk, CES 2019 kapsamında yeni SSD'sini duyurdu. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise hızı oldu; zira 1 GB/s hıza ulaşabilen Sandisk Extreme Pro SSD, kullanıcılara oldukça fazla zaman kazandıracak gibi görünüyor.
Sandisk'in yeni SSD ürünü CES 2019'a damga vuran cihazlardan biri oldu. 1 GB/s okuma hızlarına ulaşan bu yeni cihaz USB 3.1 teknolojisini kullanıyor. Bir önceki Extreme modelinde 550MB/s hıza ulaşılabilirken, şirket hızı iki kat artırmışa benziyor.
IP55 sertifikasına sahip olduğu için darbelere oldukça dayanıklı bir yapıda olan Sandisk Extreme Pro SSD; 500 GB, 1 TB ve hatta 2 TB'lık depolama seçenekleri sunuyor.
Gelelim fiyatlara... Sandisk Extreme Pro SSD'lerin fiyatları 500 GB / 1 TB / 2 TB'lık modelleri sırasıyla 199 / 349 ve 599 dolar olacak.
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