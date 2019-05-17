Sandisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartı satışta!
Depolama çözümleri alanında önde gelen isimlerden biri olan Sandisk'in bir süre önce duyurduğu 1 TB depolama kapasitesine sahip yeni microSD kartı satışa sunuldu.
Western Digital, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi'nde dünyanın en hızlı 1TB UHS-I microSD flash bellek kartı olduğu belirtilen 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını ilk kez karşımıza çıkarmıştı. Yapılan bilgilendirmede; yeni kart, akıllı telefonlar, drone'lar ve aksiyon kameralarında üretilen büyük miktarda yüksek kaliteli fotoğraf- video gibi içeriklerin saklanması ve taşınması için daha yüksek hız ve kapasiteye sahip. Bu kapasite ve hız seviyeleri tüketicilere, alan kısıtlamaları veya uzun aktarım süreleri konusunda endişe duymadan istedikleri tüm içeriği oluşturma olanağı da sağlayacak.
Üretilen yüksek kaliteli içeriğin, hiç olmadığı kadar hızlı taşınmasına yardımcı olmak için tasarlanan 1 TB SanDisk Extreme UHS-I microSD kart, 160 MB/s1'e varan hızlara ulaştığı belirtiliyor. Bu yeni kart, tüketicilerin şu anda piyasada bulunan standart UHS-I microSD kartlara göre neredeyse yarısı kadar sürede dosya aktarmalarını sağladığı bildiriliyor. Ayrıca; yeni SanDisk Extreme kartı 512GB kapasitede de sunulacak ve uygulamaların en iyi hızlarda başlatılması ve yüklenmesi için A2 spesifikasyonuna sahip olacak.
Satışa sunulan 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartının fiyatı ise 449 dolar olarak belirlendi.
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