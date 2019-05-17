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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.05.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Sandisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartı satışta!

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Sandisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartı satışta!

Depolama çözümleri alanında önde gelen isimlerden biri olan Sandisk'in bir süre önce duyurduğu 1 TB depolama kapasitesine sahip yeni microSD kartı satışa sunuldu.

Western Digital, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Dünya Mobil Kongresi'nde dünyanın en hızlı 1TB UHS-I microSD flash bellek kartı olduğu belirtilen 1TB SanDisk Extreme UHS-I microSDXC kartını ilk kez karşımıza çıkarmıştı. Yapılan bilgilendirmede; yeni kart, akıllı telefonlar, drone'lar ve aksiyon kameralarında üretilen büyük miktarda yüksek kaliteli fotoğraf- video gibi içeriklerin saklanması ve taşınması için daha yüksek hız ve kapasiteye sahip. Bu kapasite ve hız seviyeleri tüketicilere, alan kısıtlamaları veya uzun aktarım süreleri konusunda endişe duymadan istedikleri tüm içeriği oluşturma olanağı da sağlayacak.

Üretilen yüksek kaliteli içeriğin, hiç olmadığı kadar hızlı taşınmasına yardımcı olmak için tasarlanan 1 TB SanDisk Extreme UHS-I microSD kart, 160 MB/s1'e varan hızlara ulaştığı belirtiliyor. Bu yeni kart, tüketicilerin şu anda piyasada bulunan standart UHS-I microSD kartlara göre neredeyse yarısı kadar sürede dosya aktarmalarını sağladığı bildiriliyor. Ayrıca; yeni SanDisk Extreme kartı 512GB kapasitede de sunulacak ve uygulamaların en iyi hızlarda başlatılması ve yüklenmesi için A2 spesifikasyonuna sahip olacak.

Satışa sunulan 1 TB kapasiteli MicroSD hafıza kartının fiyatı ise 449 dolar olarak belirlendi.

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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