Sanayide dijital dönüşüm için ortak proje

Türkiye’nin Sanayi 4.0 dönüşümü sürecinde sanayi-üniversite iş birliğine büyük önem veren Bosch, bu kapsamda geleneksel hale getirdiği ‘Değişimi Şekillendirin- Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 (Shape the Change – Digital Manufacturing & Industry 4.0) Programı’nı bu yıl Sabancı Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirdi. Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Dijital Dönüşüm Strateji Ekibi’nin liderliğinde, Sabancı Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla yürütülen 8 aylık program başarıyla tamamlandı. Programda, dijitalleşme sürecinde öneri olarak getirilen fikirlerin şirket stratejisine doğrudan hizmet edecek şekilde otomatik olarak sıralanması hedeflendi.

Çalışanlardan her gün onlarca dijital fikir geliyor

Bursa’da faaliyet gösteren Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Sanayi 4.0 dönüşümünde önemli ilerleme sağladı. Büyük Veri’yi üretim bandına indirmek, veriden verim üretmek amacıyla dönüşüm çalışmalarının devam ettiği fabrika, Bosch Global’in bu anlamda ciddi yol kat eden üretim tesisleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Yaklaşık 7.000 kişinin çalıştığı fabrikada, sürekli iyileştirme kültürü çerçevesinde her gün çalışanlardan onlarca dijital dönüşüm fikri gelmeye devam ediyor. Dijital Dönüşüm Strateji Ekibi ise bu fikirleri analiz etmek, fabrikaya en iyi yararı sağlayacak projeyi seçmek ve doğru zamanda önceliklendirmek için çalışıyor.

Bu projelerin analizini en verimli şekilde yapma ihtiyacından hareketle, bu yıl Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Değişimi Şekillendirin’ Programı kapsamında bir proje geliştirildi. Sabancı Üniversitesi’nden 5 Endüstri Mühendisliği öğrencisine, Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası Teknik Fonksiyonlar Departmanından mühendis ekibi ve Sabancı Üniversitesi’nden bir öğretim görevlisi destek verdi. 8 ay süren projenin birinci versiyonu tamamlanarak, geliştirme noktaları ile yeni versiyonlarla devam edecek yaşayan bir sistem oluşturuldu.

Önerilen dijitalleşme projelerini Bosch standartları ve öncelikleri ışığında otomatik olarak sıralayan sistem, şirket stratejisine en uygun projeyi, proje ekibine çok daha hızlı ve objektif bir şekilde sunuyor. Bu şekilde, doğru projeyi doğru zamanda uygulamaya yönelten sistem, şirket performans göstergelerinden verimlilik, tasarruf ve oluşturulabilecek kar maddelerine direkt olarak hizmet ediyor.

Çok kapsamlı bir uygulama alanına sahip olan proje, ilk etapta üretim tesislerinde talaşlı imalat süreci, montaj hattı, veri-bilgi aktarımı noktalarında etkin olarak görülüyor. Proje ekibinin projeleri puanlayıp, sistemin gerekli matematiksel modeli arka planda çalıştırmasıyla sıralanan projeler, birçok alandan proje havuzunu da besliyor. Değerlendirme aşamasında yapılan toplantılar ile programın farklı alanlardaki projeleri en objektif ve doğru bir şekilde sıralayacak esnekliği sağlayabilmesi içinse ayrıca çalışmalar yapıldı.

Bosch Türkiye, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan bu programla öğrencilere, Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 konularında hem kendi gelecek vizyonlarını oluşturma hem de fikirleriyle yarının dünyasını şekillendirme imkânı veriyor. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi (Manisa Termoteknik Fabrikası) ile başlayan, ikinci yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (Bursa Fren Sistemleri ve Manisa Termoteknik Fabrikaları) ile devam eden programda, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Sanayi 4.0 temalı gerçek uygulama projelerinin verilmesi sayesinde konu teoriden çıkarılarak pratiğe dökülüyor. Sanayi-üniversite iş birliği kapsamında potansiyel fırsatların oluşmasını sağlayan projenin önümüzdeki yıllarda diğer Bosch fabrikalarında farklı üniversitelerle devam etmesi planlanıyor.