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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından BŞEÜ Teknoparkı'na 5 milyon liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesindeki teknopark için 5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında kurulan teknoparkın yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) AŞ'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptıkları başvuru sonucu verilecek hibe desteği ile halen prefabrike binasında hizmet veren teknoparkın modern binasına kavuşacağı duyuruldu.

Açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe edilen 5 milyon liralık destek, mevcut teknoparkın gelişmesi ve yeni girişimcilere fırsat vermesi açısından son derece önemli. Söz konusu destekle üniversite-sanayi iş birliğimizin yeni bir ivmeyle bölgesel kalkınmaya öncülük edeceğini düşünüyorum. Bu desteğin üniversitemize ve şehrimiz sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyor, hibe için gerekli desteği veren ATAP AŞ yetkililerine ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

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