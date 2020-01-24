Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank BÜDOTEK’i ziyaret etti

Boğaziçi Üniversitesi ve Dudullu OSB ortaklığı ile 2018 yılında kurulan ve biyoteknoloji, elektrik-elektronik, yazılım, kimya ve nanoteknoloji gibi çeşitli alanlarda Ar-Ge ve üretim odaklı çalışmalar yapan 46 şirketin yer aldığı BÜDOTEK içerisinde girişimcilere yönelik bir Kuluçka Merkezi de bulunuyor. 23.000 metrekarelik açık, 15.500 metrekarelik kapalı alanı bulunan teknoparkın 7700 metrekaresi firmalar, 300 metrekaresi kuluçka merkezi 1.500 metrekaresi de sosyal alan olarak ayrılmış durumda.

Üniversite-sanayi iş birliği temelli projelerin geliştirilmesi için önemli bir model oluşturan BÜDOTEK’i 22 Ocak tarihinde ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,BÜDOTEK A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner’den teknoparkta yer alan şirketlerin seçilmesinde kullanılan değerlendirme sistematiği ve kabul edilen firmaların sektörel dağılımı konusunda da ayrıntılı bilgi aldı.

BÜDOTEK’te farklı sektörlerde faaliyet gösteren 46 firma yer alıyor

Değerlendirme sürecinin online başvuru kabulü ile başladığını ve ardından iki akademisyen ve 1 sektör temsilcisinden oluşan hakem değerlendirmesinin yapıldığını paylaşan Üner, hakem değerlendirmesini takiben firmaların minimum 5 akademisyen ve 5 sektör temsilcisinden oluşan değerlendirme kurulunda ve son olarak da yönetim kurulunda değerlendirildiğini ifade etti: “Firma değerlendirme kriterleri olarak kaynak yeterliliği, iş birliği potansiyeli, Ar-Ge yetkinliği ve deneyimi, fikri haklar yönetimi ve gelişme potansiyeli kriterlerini göz önünde bulunduruyoruz. Projeleri değerlendirirken ise projenin niteliği, Ar-Ge içeriği, özgünlüğü, yaratacağı ekonomik değer, teknik anlamda yapılabilirliği, fikri hak yaratma ve iş birliği potansiyeli ve projeye ayrılan kaynak yeterliliği kriterleri dikkate alınıyor.”

Teknoparkta henüz yüzde 90 dolulukta olduklarını, tam kapasitede 55 şirketin yer alacağını belirten Üner, şu an kabul edilmiş olan 46 şirketin başta yazılım olmak üzere, elektrik-elektronik, kimya, nanoteknoloji, robotik, mekanik, tarım, savunma sanayi ve biyoteknoloji gibi geniş bir sektörel dağılım skalasının olduğunu vurgulayarak, girişimciler için ayrılan Kuluçka Merkezi’nin de 18 bireysel girişimci ve 12 şirketleşmiş girişimci grubuna hizmet verme kapasitesinin olduğunu ekledi. Üner ayrıca teknoparkın spor salonu, kütüphane, restaurant, kafeterya ve market gibi sosyal imkânları hakkında da bilgi verdi.

BÜDOTEK A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner’in sunumunun ardından firmaları çalışma alanlarında ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışanlara iş memnuniyetleri hakkında da sorular sordu. Lojistik alanında faaliyet gösteren Ekol Yeni Nesil Teknoloji Hizmetleri A.Ş. adına konuşan Gökay Burak Akkuş, Varank’a tek depolu, çok tip araçlı ve zaman pencereli araç rotalama optimizasyonu yapmayı hedefledikleri projeleri hakkında bilgi verdi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu iki kimya mühendisinin kurduğu ve solvent ve plastifiyan gibi katkı maddelerinin üretilmesi konusunda araştırmalar yapan Anker Kimya firmasını da ziyaret eden Bakan, kimya teknolojileri alanında yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak Boğaziçili mezunları tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyaret ettiği firmalar arasında yer alan C/S Enformasyon Ltd. Şirketi adına bilgi veren Fikret Kaya ve Semih Çetin, bulut üzerinde mikroservis temelli yeni nesil API bankacılığı projeleriyle Doğu Avrupa, Orta ve Güneydoğu Asya ve Afrika’da sayıları on binleri bulan küçük ve orta ölçekli bankalara rekabetçi ortamda ihtiyaç duydukları düşük maliyetli bilgi teknolojileri sağladıklarını paylaştı. Netoloji Şirketi yetkilisi Harun Arman ise yurtdışı pazarlar için geliştirdikleri E-flow yazılımını anlatarak şirketin gelecek hedefleri üzerine bilgi verdi. Yine bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve otonom toplu taşıma aracı yazılımı geliştirmek üzere çalışan AdastecŞirketi kurucu ortaklarından Ali Ufuk Peker ise adalar, turistik bölgeler, kampüs alanları gibi motorlu taşıt trafiğine kapalı alanlarda modern, güvenli ve maliyeti azaltan toplu taşıma imkânı sağlayacak projelerinden bahsetti.