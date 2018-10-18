Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Açık kaynak kod platformu kuracağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Açık kaynak kod platformu kuracağız
GeriTeknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Açık kaynak kod platformu kuracağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
18.10.2018 - 07:04, Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Açık kaynak kod platformu kuracağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Açık kaynak kod platformu kuracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Açık kaynak kodu çok önemsiyoruz. Yakın bir zamanda bakanımız da ilan edecekler, bir açık kaynak kod platformu kurmuş olacağız.” dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu’nca düzenlenen 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi kapsamında “Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, sanayinin dijital dönüşümünün her zamankinden daha çok bakanlık gündeminde olduğunu söyledi.

Dijital dönüşümün sunduğu fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Kacır, "Hem bakanlık olarak hem de ilgili kuruluşlar eliyle sanayinin dijital dönüşümünü desteklemeye gayret gösteriyoruz. TÜBİTAK'ın bu alana verdiği desteklerin toplamı 1,6 milyar lira. Bu desteklerin yüzde 21'i sensörler, elektronik devreler, yüzde 20'si haberleşme sistemleri, yüzde 15'i yapay zeka, yüzde 15'i robotik, mekatronik ve yüzde 10'u veri tabanları alanlarında verilmiş. Bu destekler neticesinde görüyoruz ki Türkiye olarak önemli bir kapasiteyi oluşturmuş durumdayız. Şimdi ana platformların milli ve özgün olarak üretilmesi, bizim için öncelikli. Çünkü biz sanayinin dijitalleşmesinde kritik altyapıların milli ve özgün olarak geliştirilmesini de çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Kacır, beş yıl içerisinde Nesnelerin İnterneti pazarının 1,7 trilyon dolar olacağının öngörüldüğüne dikkati çekerek, pazarın mevcut halinden üç kat büyümüş olacağını bildirdi.

Türkiye'nin söz konusu pazarda eriştiği kapasiteye de değinen Kacır, halihazırda teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaların 94'ü yapay zeka, 27'si nesnelerin interneti üzerine çalıştığını, Ar-Ge merkezlerinin ise 22'sinin yapay zeka, 15'inin de nesnelerin interneti alanında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Açık kaynak kodu çok önemsiyoruz. Yakın bir zamanda Bakanımız da ilan edecekler, bir açık kaynak kod platformu kurmuş olacağız. Bunu birkaç açıdan önemsiyoruz, güvenlik açısından önemsiyoruz. Açık kaynak kodlu yazılımların kamuda kullanımlarını teşvik etmek istiyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak anlamında bunu önemsiyoruz. Hem de bunun aslında büyük bir yazılımcı ordusu yetiştirmek açısından bir fırsat olacağına inanıyoruz. Dünyadaki açık kaynak ekosistemine entegre edeceğimiz, hızlıca eğiteceğimiz bir yazılımcı ordusunu Türkiye'de kurabiliriz. Şu an olmamız gereken noktadan çok gerideyiz. Dünyada 24 milyon geliştirici var. Türkiye'de ise tahminen 18-20 bin geliştirici var. Dünya nüfusundaki payımıza bakarsak, en az 200 bin geliştiricimizin olması lazım. Buna da bakanlık olarak öncülük edeceğiz."

“Türkiye’nin Otomobili projesi Türkiye için önemli bir fırsattır”

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş ise göreve geldikten sonra katıldığı ilk konferansı olduğunu ve heyecan duyduğunu belirterek, “Türkiye’nin Otomobili projesi Türkiye için önemli bir fırsattır. Bu dünyada oluşan fırsat penceresinin yarattığı bir fırsattır. Teknolojinin dönüşümü ile özellikle elektrikli araçlar teknolojisinde hız kazanan dönüşüm var. Cep telefonunun başına gelen benzer şeyler otomobilin de başına gelecek. 15 sene önce nasıl cep telefonunun geleceği noktayı kestiremiyorsak benzer şeyleri de otomobilin başına geleceğini de düşünüyoruz.” diye konuştu.

Karakaş, otonom sürüşün herkese farklı bir yaşam alanı yaratacağını ifade ederek, “Artık araba sürmeye konsantre olmayacağımıza göre evde, işte, ofiste ne yapabiliyorsak arabada da onu yapmak isteyeceğiz. Dünyada rekabet anlamında oluşan en büyük 'savaş, kavga' bu yaşam alanının paylaşılmasıyla alakalı. Teknoloji trendlerin getirdiği bir sonuç.” şeklinde konuştu.

Paylaşım ekonomisinin önemini anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

“Kanun yapıcıların da oluşturduğu bir trend var. Özellikle şehirlerin, şehircilik kanunlarının mevzuatlarının değişmesi ile alakalı trendler olduğunu görüyoruz. Fırsat penceresi dünyada herkese açık. Ülke olarak fırsat penceresi içerisinde oluşturacağımız teknolojilerin başında olayın tamamını kavramayı çabuk netleştirmemiz lazım. Otomotiv sanayimizi, yan sanayimizi bu dönüşüme hazırlayamazsak, içten yanmalı otomobillerin zamanla ortadan kaybolacağını göz önünde bulundurursak, bizim ihracatını yaptığımız, ürünlerimizin kullanıldığı araçlar ortadan kaybolacak. Dolayısıyla dönüşümü aktif bir şekilde şekillendirmemiz gerekiyor.

Türkiye’nin Otomobili olarak projemizi önemli bir kullanım alanı olarak görüyoruz. Teknolojinin egemenliğine sahip olmamız çok önemli. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu olarak vizyonumuz budur. Bu çalışmanın doğru bir zamanda ortaya konulduğunu düşünüyoruz. Bizim kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok. Bazıları Çinlilerin bazıları Güney Korelilerin örneğini önümüze getiriyor. O zamanın şartları farklıydı bugünün şartları farklı. Günümüzün şartlarında fırsat penceresine baktığımızda ciddi bir enerjimiz, altyapımız, nitelikli elemanlarımız var. Bunların hepsini birleştirerek, Türkiye’nin Otomobili ve otomotiv sektörünün transformasyonu, dönüşümü, Türkiye’ye teknoloji olarak yeni bir seviyeye sıçramak için önemli bir proje olarak gelişecektir.”

“Otomobilden daha fazlasını yapma iddiasıyla yola çıktık”

Karakaş, otomobilden daha fazlasını yapma iddiasıyla yola çıktıklarını belirterek, “Otomobilden daha fazlasını yaptığımız sürece yeni ortaya çıkacak alanlarda teknolojimizi geliştirebiliriz, teknolojimizi geliştirdikten sonra onun sanayisini, ticaretini ve ticarileşmesini yapabiliriz diye düşünüyoruz. Dünyada bu işe konulmuş (elektrikli otomobil) 180-200’e yakın startup var. Bu startupların 3’te 2’sinden fazlası otomobilin kendisiyle değil, onun yaratacağı iş potansiyeliyle ilgileniyor. Biz de elimizdeki kaynakları, yaratıcılığımızı değerlendirerek bu konuda ciddi değişim ve dönüşümler yapabiliriz.” diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk bilim insanı Yıldız, öğrencilere NASA'dan seslendi

Google düğmeye bastı: Android'de köklü değişiklik başlıyor

Genetik mühendisliği yeni iş alanları yaratıyor

YouTube'da kanallara erişim sorunu çözüldü