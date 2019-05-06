Endüstri 4.0 yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEndüstri 4.0 yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor
GeriTeknoloji Endüstri 4.0 yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
06.05.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Endüstri 4.0 yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endüstri 4.0 yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor

Sabancı Holding ve Bridgestone iştiraki olan Brisa, yılın ilk çeyreğine ait sayıları paylaştı. Şirketin bu dönemde net satış gelirleri 775 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, toplam yurt dışı satışlarında adetsel olarak %12 artış kaydetti. Şirket FAVÖK seviyesinde %17 artışla 122 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.

Brisa’nın 2019 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, zorlu koşullarda yakaladıkları sürdürülebilir başarının sırrını, yaratılan katma değer, müşterinin bütünsel ihtiyaçlarına dokunan akıllı çözümler ve çalışanlarına yaptığı yatırım ve dijital dönüşüm olarak paylaştı:
 
"Yılın ilk çeyreğinde istikrarlı ve dengeli büyümemizi sürdürdük. Sonuçlarımız bunu gösteriyor. Bu dönemde ihracat pazarına yoğun ağırlık verdik ve geçen yıl da gerçekleştirdiğimiz çift haneli hacimsel büyümeyi tekrar ettik. Tüm ihracat pazarlarında hem adetlerimizi hem de bu pazarlardaki pazar paylarımızı artırdık. Yine, bu dönemde ülkemizde orijinal ekipman kanalındaki lastik talebi otomotiv sektöründeki daralmalara paralel olurken, yenileme pazarı da orijinal ekipman talebinden daha az da olsa, daraldı. Biz ve bayilerimiz bu şartlar altında, pazarda satılan lastik miktarında payımızı artırdık. Değişken ortamlarda ileri dijital analiz araçlarını kullanarak, öngörülerde bulunuyor, işletme sermayesi yönetimini şirketimiz, bayi teşkilatımız ve iş ortaklarımız için iyileştirmeye çalışıyoruz."
 
2019 yılı ilk çeyrek döneminde, dünya lastik pazarı, binek ve hafif ticari araç lastikleri yenileme pazarında %3 büyüme kaydetti. Avrupa lastik pazarı ise %3 daralma ile 51 milyon adet lastiğe ulaştı. Güçlü rekabetin yaşandığı uluslararası pazar şartlarında Brisa, büyüme trendini sürdürdü ve toplam yurtdışı satışları adetsel olarak %12 arttı. 
 
Türkiye lastik pazarı ise, yılın ilk çeyreğinde çift haneli oranlarda bir daralma yaşadı. Tüm segmentlerde yaşanan düşüşten en çok kış lastikleri ve ticari araç lastikleri segmentleri etkilendi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?