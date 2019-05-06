Endüstri 4.0 yatırımları ile geleceğe hazırlanıyor
Sabancı Holding ve Bridgestone iştiraki olan Brisa, yılın ilk çeyreğine ait sayıları paylaştı. Şirketin bu dönemde net satış gelirleri 775 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, toplam yurt dışı satışlarında adetsel olarak %12 artış kaydetti. Şirket FAVÖK seviyesinde %17 artışla 122 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.
Brisa’nın 2019 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, zorlu koşullarda yakaladıkları sürdürülebilir başarının sırrını, yaratılan katma değer, müşterinin bütünsel ihtiyaçlarına dokunan akıllı çözümler ve çalışanlarına yaptığı yatırım ve dijital dönüşüm olarak paylaştı:
"Yılın ilk çeyreğinde istikrarlı ve dengeli büyümemizi sürdürdük. Sonuçlarımız bunu gösteriyor. Bu dönemde ihracat pazarına yoğun ağırlık verdik ve geçen yıl da gerçekleştirdiğimiz çift haneli hacimsel büyümeyi tekrar ettik. Tüm ihracat pazarlarında hem adetlerimizi hem de bu pazarlardaki pazar paylarımızı artırdık. Yine, bu dönemde ülkemizde orijinal ekipman kanalındaki lastik talebi otomotiv sektöründeki daralmalara paralel olurken, yenileme pazarı da orijinal ekipman talebinden daha az da olsa, daraldı. Biz ve bayilerimiz bu şartlar altında, pazarda satılan lastik miktarında payımızı artırdık. Değişken ortamlarda ileri dijital analiz araçlarını kullanarak, öngörülerde bulunuyor, işletme sermayesi yönetimini şirketimiz, bayi teşkilatımız ve iş ortaklarımız için iyileştirmeye çalışıyoruz."
2019 yılı ilk çeyrek döneminde, dünya lastik pazarı, binek ve hafif ticari araç lastikleri yenileme pazarında %3 büyüme kaydetti. Avrupa lastik pazarı ise %3 daralma ile 51 milyon adet lastiğe ulaştı. Güçlü rekabetin yaşandığı uluslararası pazar şartlarında Brisa, büyüme trendini sürdürdü ve toplam yurtdışı satışları adetsel olarak %12 arttı.
Türkiye lastik pazarı ise, yılın ilk çeyreğinde çift haneli oranlarda bir daralma yaşadı. Tüm segmentlerde yaşanan düşüşten en çok kış lastikleri ve ticari araç lastikleri segmentleri etkilendi.
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