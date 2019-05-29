Sanat ve teknolojiyi birleştiren robotik enstalasyon
ABD’de yaşayan Mimar Güvenç Özel’in fiziksel ve dijital dünyalar arasında köprü kuran robotik enstalasyonu Cypher, TİM tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında sergilenmek üzere Los Angeles’tan İstanbul’a getirildi. DHL Express’in lojistik alanındaki uzmanlığıyla gerçekleştirilen yolculuğun ardından İstanbul’da teknoloji ve sanat meraklılarıyla buluşan eser yoğun ilgi gördü.
DHL Express, sanal gerçeklik, sensör etkileşimi ve makine öğrenmesi aracılığıyla interaktif bir deneyim sunan robotik heykel enstalasyonu Cypher’ın teknoloji ve sanat meraklılarıyla buluşmasına destek oldu. Cypher, 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye’ye getirildi.
Kişiyi heykelin kendisine dönüştüren teknoloji
Cypher, Los Angeles’taki disiplinlerarası tasarım uygulamaları merkezi Ozel Office’te teknoloji, mimari, medya ve şehir kültürü araştırmalarının kesişme noktasını oluşturan çalışmalar yürüten ve yenilikçi çalışmalarıyla dikkatlerini üzerine toplayan Mimar Güvenç Özel’in imzasını taşıyor. İnteraktif yumuşak bir robotik yüzeyi sanal gerçeklik ara yüzü ile birleştiren Cypher, fiziksel ve dijital dünya arasında üç farklı şekilde köprü kuruyor. Heykel sahip olduğu kızılötesi sensör dizisi ve nesnelerin yüzeye uzaklığını anlayan LIDAR teknolojisi sayesinde çevresinde yer alan insanın hareketlerini ve mesafesini algılayarak ona göre şekil alıyor.
Sanal gerçeklik gözlüğünü takan kişiler adeta heykelin içine girerken heykeldeki binlerce sensöre temas ederek Cypher’ın alacağı şekli belirliyor. Üçüncü aşamada ise süper artırılmış gerçeklik kaskını takan kişi beyin dalgaları aracılığıyla heykelin kendisine dönüşüyor. Kişinin ruh haline, aklından geçenlere uygun olarak şekil alan heykeldeki yapay zeka tuttuğu kayıtlar aracılığıyla heykelin kullanılmadığı zamanlarda istenilen şekli almasını sağlıyor. Gelecekte sanat ve teknolojinin ilişkisine yönelik önemli ipuçları sunan bu yenilikçi robotik enstalasyon, Türkiye İnovasyon Haftası katılımcılarından da yoğun ilgi gördü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle